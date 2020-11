Secretaria da Saúde realiza ação de prevenção e controle de escorpiões

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Vigilância Ambiental, informa que as ações de prevenção e controle de escorpiões estão sendo realizadas durante todo o ano na cidade. O trabalho também conta com uma equipe exclusiva para atendimento de notificações.

As visitas de orientação estão sendo realizadas nas residências e a busca ativa noturna em casos de acidentes por picada ou em locais com infestação de escorpião.

Uso de inseticidas

A Secretaria ainda informa que o Ministério da Saúde orienta que não é recomendado o uso de controle químico, devido ao hábito dos escorpiões se abrigarem em frestas de paredes, embaixo de caixa, papelões, pilhas de tijolos, telhas, madeiras, fendas e rachaduras do solo, juntamente com a sua capacidade de permanecer meses sem se movimentar, torna o tratamento químico ineficaz.

Os escorpiões permanecem longos períodos em abrigos naturais ou artificiais que impedem que o inseticida entre em contato. Além disso, possui capacidade de permanecer com seus estigmas pulmonares fechados por um longo período. A aplicação de produtos químicos de higienização domésticas compostos por formaldeídos, cresóis e paracloro-benzenos e de produtos utilizados como inseticidas, raticidas, mata-baratas ou repelentes do grupo dos piretróides e organofosforados não são indicados por causarem o desalojamento dos escorpiões para locais não expostos a ação desses produtos, aumentando o risco de acidentes. Além disso, cria-se a falsa sensação de proteção por parte dos moradores que acreditam que o problema foi resolvido, passando a negligenciar o trato com o ambiente.

Notificação

Caso um munícipe encontre algum escorpião na residência ou local de trabalho, é necessário entrar em contato com a Vigilância Ambiental, por meio do 0800 7703175 ou 3406-3175. A notificação é importante, mesmo que não ocorra acidentes, já que, quando notificado, o órgão tem condições de atender a cada um desses casos, por meio de visitas de orientação e busca ativa, se necessário.

Medidas de prevenção