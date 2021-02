Secretaria da Saúde orienta sobre a segunda dose da vacina

Profissionais e idosos que tomaram a Coronavac do Butantã podem tomar a segunda dose com 28 dias; já a vacina da Oxford/AstraZeneca pode ser tomada em até 12 semanas a partir da primeira dose.

Votuporanga contabiliza, até o momento, mais de 6 mil pessoas vacinadas contra o Coronavírus desde o dia 21 de janeiro, quando a campanha teve início na cidade. Enquanto a campanha vai ampliando os públicos-alvo, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Plano Estadual de Imunização, a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga orienta também sobre as datas para serem aplicadas as segundas doses no público que já foi vacinado.

Para quem recebeu a vacina Coronavac do Instituto Butantã, a segunda dose pode ser aplicada em até 28 dias. Já quem recebeu o imunizante da Oxford/AstraZeneca tem o prazo de 12 semanas para a segunda dose.

“Importante ressaltar que cada cidadão fique atento ao seu cartão de vacina e confirme, antes, com a unidade onde foi tomada a primeira dose, a data para receber a segunda dose. Porque dependemos do envio dessas segundas doses para cada faixa etária”, alertou a secretária da Saúde.

Plantão de Vacinação

A secretária explica ainda que está prevista, para a próxima semana, a chegada das segundas doses para profissionais de saúde que foram vacinados no Plantão de Vacinação promovido no Centro de Convenções no final de semana dos dias 6 e 7 de fevereiro. “Se essa entrega ocorrer na próxima semana, promoveremos um novo Plantão de Vacinação também no Centro de Convenções para atender esse público que já recebeu a primeira dose naquele primeiro plantão”, disse Ivonete.

Idosos com 90 anos ou mais também devem consultar a unidade antes de ir tomar a segunda dose para confirmar a data. “Estamos recebendo as doses da vacina aos poucos e estamos seguindo exatamente o que determina o Plano Estadual de Imunização. É importante que todos busquem as informações oficiais”, finalizou a secretária.

Calendário para segunda dose da Coronavac:

*Profissionais de saúde que receberam a primeira dose no Plantão de Vacinação no Centro de Convenções.