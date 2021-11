Secretaria da Saúde mobiliza sociedade contra o Aedes aegypti no “Mês D de Combate” 

Diversas ações de orientação e conscientização são realizadas para o combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

O mês de novembro é conhecido também pelo “Mês D de Combate ao Aedes aegypti” e para reforçar os principais cuidados no combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, a Vigilância Ambiental, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, vem realizando uma série de ações para mobilizar a sociedade.

Neste ano, até o momento, 731 casos positivos foram registrados e outros 49 estão em investigação. Dois óbitos também foram contabilizados: um no dia 8 de abril, de um homem de 36 anos, com comorbidade; e outro em 19 de agosto, homem, 76 anos, também com comorbidades.

Como forma de intensificar as ações neste mês, os agentes da Vigilância Ambiental visitarão casas também aos sábados, dias 20 e 27 de novembro, das 7h às 13h. “O mês de novembro é um mês que se iniciam as chuvas em maior volume e, com isso, aumenta o índice de proliferação do Aedes aegypti. Por isso, além do trabalho realizado de segunda a sexta-feira, também iremos intensificar as visitas nestes dois sábados do mês nos bairros com maior número de notificações de casos suspeitos e positivos de Dengue”, explicou a responsável pela Vigilância Ambiental, Samara Fernandes.

Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.

“É importante que todos os cidadãos fiscalizem seus quintais com regularidade e frequência e elimine qualquer recipiente que possa acumular água. Também é de extrema importância verificar calhas e ralos, que são os lugares mais comuns onde encontramos larvas em casos de infestação de pernilongos”.

Ao observar infestação de pernilongos é necessário notificar a Vigilância Ambiental para verificação de cada situação com o rigor necessário. O setor atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, pelos telefones 3406-3181 ou 3406-3175.

Avaliação de Densidade Larvária

Em outubro, a Vigilância Ambiental realizou a Avaliação de Densidade Larvária e os bairros Vila América, São João, Palmeiras, Cecap e Carobeiras foram os locais que apresentaram maiores índices de infestação larvária. A média da cidade ficou em 1,1, acima do ideal (1), e, por isso, considerado sinal de alerta.

Sintomas

Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto atendimento imediatamente, como a UPA 24 horas e o Mini-Hospital do Pozzobon.