Secretaria da Saúde inicia campanha Fique Sabendo nesta sexta-feira 

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga promoverá, de 1º a 7 de dezembro, mais uma edição da Campanha Fique Sabendo. Estarão disponíveis em todas as unidades de saúde testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

Qualquer pessoa a partir dos 12 anos pode realizar a testagem mediante apresentação de documento de identificação. O intuito da campanha é reforçar à toda população a importância do diagnóstico precoce e, em casos positivos, orientar para que o paciente receba tratamento o mais rápido possível.

Lembrando que a testagem pode ser feita em qualquer período do ano, no consultório mais próximo de sua casa. Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3405-9787.

Dezembro vermelho

A campanha é uma mobilização nacional que constitui, durante todo o mês de dezembro, ações para reforçar a luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST’s (infecções sexualmente transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Segundo informações do Ministério da Saúde, estima-se que, atualmente, um milhão de pessoas vivam com HIV no Brasil. Desse total, 650 mil são do sexo masculino e 350 mil do sexo feminino. De acordo com o Relatório de Monitoramento Clínico do HIV, na análise considerando o sexo atribuído no nascimento, as mulheres apresentam piores desfechos em todas as etapas do cuidado.

Enquanto 92% dos homens estão diagnosticados, apenas 86% das mulheres possuem diagnóstico; 82% dos homens recebem tratamento antirretroviral, mas 79% das mulheres estão em tratamento; e 96% dos homens estão com a carga viral suprimida – quando o risco de transmitir o vírus é igual a zero – mas o número fica em 94% entre as mulheres.