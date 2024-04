Secretaria da Saúde de Votuporanga alerta para golpe de falsa ligação 

Moradores informaram que receberam ligação, em formato de gravação, iniciando com o nome da própria pessoa e dizendo ser da Secretaria da Saúde, solicitando documentos.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga alerta a população para que fique atenta a possíveis golpes envolvendo uma falsa ligação, em formato de gravação, onde são solicitados documentos, entre eles, o CPF.

A Secretaria recebeu diversas ligações, nesta quinta-feira (25.abr), de pessoas relatando que receberam essa falsa ligação onde a gravação inicia com o nome da própria pessoa e dizendo ser da Secretaria da Saúde. No entanto, a Secretaria não entra em contato com os cidadãos dessa forma, portanto, o alerta é para que não forneça documentos pessoais.

Diante das denúncias, a Secretaria registrou boletim de ocorrência e alerta aos moradores para que fiquem atentos, e que, na dúvida, entre em contato com a Secretaria da Saúde ou com a unidade de saúde do bairro para confirmação.