Secretaria da Saúde conclui envio de informações para investigações do “fura-fila”

Nesta terça-feira (20), foram encaminhados os últimos documentos solicitados pelo Ministério Público, Polícia Civil e Procuradoria Geral do Município.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga concluiu o envio de todas as informações para os órgãos que investigam as denúncias sobre pessoas que teriam supostamente furado a fila na vacinação contra a Covid-19.

Segundo a secretária Ivonete Félix, nesta terça-feira (20), foram encaminhados os últimos documentos solicitados pelo Ministério Público, Polícia Civil e Procuradoria Geral do Município. “Atendemos todas as solicitações para que esses órgãos possam proceder de forma competente, dentro de sua esfera, a análise necessária”, disse a secretária.

Entenda o caso

No dia 19 de março, a Prefeitura tomou ciência, com indignação, da suspeita de moradores que possam ter furado a fila de vacinação contra a Covid-19, na cidade. Imediatamente, o prefeito Jorge Seba determinou abertura de sindicância administrativa para apurar fatos relacionados às denúncias de possíveis irregularidades. Na sequência, a Procuradoria Geral do Município publicou, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico, a Portaria nº 193, constituindo a Comissão de Sindicância responsável pela apuração.

Por determinação do Gabinete, o Ministério Público e a Delegacia Seccional de Polícia Civil também foram oficiados quanto às medidas que a Administração adotou para apurar possíveis irregularidades.

Além disso, o prefeito também determinou à secretária da Saúde, Ivonete Félix, o afastamento da equipe do Setor de Imunização enquanto o processo estiver em investigação.

É importante ressaltar que o calendário de imunização é seguido no município, para que atenda aos públicos prioritários, e que situações de irregularidades são investigadas imediatamente, com o rigor necessário.