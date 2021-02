Secretaria da Saúde amplia vacinação para novas categorias de profissionais de saúde

Cronograma cumpre determinações do Plano Estadual de Imunização.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga amplia, nesta semana, a vacinação contra Covid-19 para novas categorias de profissionais de saúde, cumprindo as determinações do Plano Estadual de Imunização. Os profissionais relacionados para esta etapa devem comparecer no Espaço Unifev Saúde, na data estipulada para as respectivas categorias, no horário das 8h às 16h. O Espaço Unifev Saúde fica na Rua Tocantins, 2918, bairro Santa Eliza.

Na quarta-feira (3), fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e fonoaudiólogos devem se apresentar com os seguintes documentos: Carteira do Conselho, Licença da Vigilância Sanitária de Votuporanga, CPF ou Cartão SUS.

Na quinta-feira (4), será a vez de dentistas e auxiliares que devem apresentar a Carteira do Conselho (dentistas), Carteira de Trabalho (auxiliares), Licença da Vigilância Sanitária de Votuporanga (dentistas e auxiliares), CPF ou Cartão SUS.

Na sexta-feira (5), serão vacinados os farmacêuticos que devem apresentar Carteira do Conselho, Alvará da Vigilância Sanitária de Votuporanga, Carteira de Trabalho, CPF ou Cartão SUS.

O Município concluiu a vacinação dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente e também aqueles que trabalham em contato direto com os pacientes nos hospitais, pronto-atendimentos e Unidades de Saúde. A Secretaria da Saúde também disponibilizou as doses para idosos que vivem nas instituições de longa permanência e está imunizando profissionais de laboratórios, clínicas de vacinação, funerárias, IML e aqueles que atuam com transporte de resíduos. “Agora, avançamos para estas novas categorias da área da saúde. Conforme o município receber novas doses, o calendário de vacina vai sendo ampliado gradativamente”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.