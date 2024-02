Secretaria da Saúde alerta para possível golpe de falso agente de saúde 

Moradora informou que foi visitada por uma pessoa que se passou por agente de saúde solicitando documentos pessoais e até cartões de crédito.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP alerta a população para que fique atenta a possíveis golpes envolvendo falsos agentes de saúde vestidos de jaleco branco. Nesta quinta-feira (8.fev), uma moradora informou que foi visitada por uma pessoa que se passou por agente de saúde solicitando documentos pessoais e até cartões de crédito para levantamento de informações para uma suposta vacinação contra a Dengue.

Diante da denúncia, a Secretaria registrou boletim de ocorrência e alerta os moradores para que fiquem atentos, uma vez que os agentes de saúde estão sempre com uniforme padronizado na cor azul, crachás de identificação e nunca solicitam documentos pessoais ou cartões de crédito. Na dúvida, entre em contato com a Secretaria da Saúde ou com a unidade de saúde do bairro para confirmar a identidade do profissional.