Secretaria da Saúde alerta a população para o combate ao Aedes aegypti

A Pasta adverte sobre o papel fundamental da população na manutenção das ações de combate ao mosquito.

Com o início do período de chuvas, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga alerta a população para o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela. De acordo com dados da Pasta, neste ano, até o momento, foram registrados 9.086 casos positivos de dengue e 10.804 notificações da doença no Município.

A Secretaria Municipal da Saúde ainda adverte sobre o papel fundamental da população na manutenção das ações de combate, principalmente neste período de pandemia da Covid-19, em que os Agentes Comunitários de Saúde estão limitados a visitar as áreas externas das residências.

A Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Danielli de Abreu Teodoro Leppos, afirmou que “passamos por um período de seca, porém, isso não é tão confortável, porque os recipientes que estavam no quintal com os ovinhos do Aedes aegypti vão eclodir com as chuvas e voltamos a ter a transmissão da doença. É o momento de cuidar do quintal e tirar recipientes que possam ser criadouros. A Pasta realiza orientações aos munícipes por meio de trabalho rotineiro e arrastões”.

As pessoas devem manter os cuidados, permanentemente, em suas residências, verificando e eliminando o armazenamento de água parada e os recipientes que possam acumular água e virar criadouros do mosquito. Portanto, a Secretaria orienta à população a manter os quintais sempre limpos, eliminando garrafas, sacolas plásticas, entre muitos outros recipientes que possam acumular água da chuva. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão; limpar calhas, utilizar produtos (detergente, sabão em pó) nos ralos internos e externos, a fim de se evitar a proliferação do vetor.

Os munícipes devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima ou unidades de pronto atendimento, imediatamente, após os primeiros sinais e sintomas, que são febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas e erupções na pele, cansaço, moleza e dor no corpo, dores nos ossos e articulações, náuseas e vômitos, tontura e perda de apetite e paladar.

Ações de combate

Desde o início do ano, com o constante crescimento no número dos casos de dengue, não só no Município, mas em todo País, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Saúde, intensificou diversas estratégias de combate.

Neste momento, seguem sendo realizadas as ações de controle e prevenção, como visitação casa a casa, bloqueio por meio do controle do Aedes aegypti na residência do suspeito e próximo aos casos suspeitos e pulverização em casos confirmados.

A Secretaria da Saúde ainda realiza a Avaliação de Densidade Larvária (ADL), onde são verificados focos do mosquito transmissor.

Em setembro, foi realizado o Arrastão de Limpeza contra a Dengue em toda a cidade, seguindo as normas de saúde com relação à prevenção contra o novo Coronavírus (Covid-19).