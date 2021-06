Secretaria da Fazenda de SP notifica devedores do IPVA

Pagamento pode ser realizado pela internet ou agências da rede bancária credenciada, por meio do serviço de autoatendimento. Apenas em Votuporanga/SP, 2.275 pessoas precisam regularizar a situação e o valor devido no município é de R$ 2.047.746,24.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo está notificando, desde quinta-feira (24), mais de um milhão de devedores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente a 2021.

Apenas em Votuporanga/SP, 2.275 pessoas precisam regularizar a situação e o valor devido no município é de R$ 2.047.746,24.

De acordo com a Secretaria, a notificação está sendo feita pelo Diário Oficial do Estado e o pagamento pode ser realizado pela internet ou agências da rede bancária credenciada, por meio do serviço de autoatendimento. Para isso, é necessário informar o número do Renavam do veículo e o ano do débito do IPVA a ser quitado.

Proprietários que não quitarem os débitos ou não apresentarem defesa no prazo serão incluídos no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN Estadual) e na Dívida Ativa do Estado de São Paulo. No último caso, a administração do débito é transferida à Procuradoria Geral do Estado (PGE), que poderá iniciar o procedimento de execução judicial.

Mais informações estão disponíveis no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Os proprietários dos veículos podem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda pelo canal Fale Conosco, no Portal da Secretaria ou nos telefones 0800 0170 110 (chamadas de telefone fixo) e (11) 2450-6810 (exclusivo para chamadas de celular).

Outras notificações serão realizadas nos meses de julho a setembro de 2021.

Confira o número de devedores em outras cidades da região:

São José do Rio Preto

Número de devedores: 15.934

Valor devido: R$ 14.803.874,09

Birigui

Número de devedores: 3.120

Valor devido: R$ 2.652.876,15

Catanduva