Secretaria da Educação distribui kits de alimentação referentes a maio e junho 

Escolas estão comunicando famílias sobre o dia da retirada; algumas unidades já iniciaram na semana passada e outras seguem até o final desta semana.

Com a continuidade das aulas nas escolas municipais no modo remoto, a Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga segue com a distribuição dos kits de alimentação a todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino. Desde a semana passada, as unidades escolares estão comunicando os pais para fazerem a retirada que segue até o final desta semana.

Cada aluno tem direito a dois kits referentes aos meses de maio e junho. O Kit é composto por arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, óleo, açúcar, sal, extrato de tomate, macarrão, leite em pó, sardinha e biscoito.

Mais informações podem ser obtidas em cada unidade escolar ou na Secretaria da Educação pelo telefone (17) 3405-9750.