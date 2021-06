Secretaria da Educação de Votuporanga agora é Google For Education

Parceria com Google e Instituto Vila Educação ajudará no plano de retomada das aulas presenciais.

A Prefeitura de Votuporanga, avançando na qualificação do sistema educacional além do trabalho de reconhecimento, valorização e empenho de seus professores, educadores e profissionais da área da educação da rede municipal, deu mais um importante passo para dinamizar e melhorar a rotina das salas de aulas, beneficiando alunos e docentes. A Secretaria da Educação de Votuporanga aderiu dois projetos, um com o Instituto Vila Educação, por meio do “Programa Compasso Socioemocional” e outro com o Google Brasil Internacional, através do “Google For Education”.

O “Programa Compasso”, que irá trabalhar com a saúde emocional das crianças e professores, é uma ação do Instituto Vila Educação, organização que atua com políticas educacionais de fortalecimento ao processo de ensino à aprendizagem e inteligência sócio emocional, sendo uma das habilidades encontradas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esse procedimento ajudará muito no plano de retomada das aulas presenciais previsto para o segundo semestre, pois, há mais de um ano com a suspensão das atividades escolares devido à pandemia da Covid-19 que o mundo todo vem enfrentando, muitos alunos e professores, além de terem sido atingidos fisicamente, também sofreram algum impacto emocional, uma vez que o convívio diário entre colegas de profissão e amigos de sala de aula foi interrompido abruptamente ocasionando até depressão, entre outros aspectos.

“Com a retomada das aulas presenciais previstas para o segundo semestre vamos preparar o acolhimento aos alunos nesse período de pandemia a fim de suprir suas dificuldades, sejam em aprendizagens ou emocionais, além de dar suporte à saúde emocional da equipe de profissionais da educação. Essa será a primeira etapa nesse retorno das aulas com o intuito de melhorar e dinamizar a rotina das nossas escolas”, explica Marcelo Batista, secretário de Educação.

A partir de julho, terá início a parceria da Secretaria da Educação com o “Google For Education” que beneficiará alunos e professores oferecendo formação continuada para qualificar o corpo docente e demais profissionais da área com cursos gratuitos de aperfeiçoamento e também disponibilizar ferramentas que auxiliarão na execução do ensino híbrido e tecnológico, isto é, o profissional irá atuar por meio de recursos de alta tecnologia sem deixar desvincular o lado emocional e afeto com os estudantes. Essa metodologia informatizada mais próxima e presente nas salas de aula, transformará a rotina de aprendizagem dos alunos mais atrativa, pois terão à disposição por exemplo, tablets e notebooks.

Sobre a parceria com a plataforma Google, Marcelo destaca a importância tanto para o corpo docente, quanto para os alunos. “A parceria tem como objetivo dispor das tecnologias que a plataforma ‘Google For Education’ oferece, como por exemplo, o ‘Google Sala de Aula’, que já vinha sendo utilizada em caráter experimental e agora será ministrada definitivamente dentro das salas de aulas, tornando as aulas mais atraentes, mais contextualizadas às modernidades do século 21 e o convívio com novas mídias e ferramentas de informática fará com que Votuporanga tenha um sistema de educação mais inovador e próximo do futuro”.

Google For Education

O Google Workspace for Education é um conjunto de ferramentas e serviços do Google adaptados para escolas e organizações de educação domiciliar e está disponível no mundo todo para instituições de ensino qualificadas. O Google reserva-se o direito de determinar se uma organização está qualificada para usar o Google Workspace for Education. No entanto, pelo fechamento de escolas no mundo todo em decorrência dos casos de COVID-19, estamos agilizando as aprovações de escolas para o Google Workspace for Education.