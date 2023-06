Secretaria da Cultura promove oficina de podcasts em parceria com Pontos Mis 

Atividade gratuita será realizada no Parque da Cultura para pessoas a partir de 15 anos; vagas limitadas.

Mais uma programação cultural será oferecida ao público no dia 24 de junho, às 15h30, na Sala de Cinema do Centro de Cultura e Turismo, com a realização da Oficina EncenaSom: Ateliê de podcasts ficcionais, com Lucas Néia. A realização é uma parceria da Prefeitura de Votuporanga com o Pontos Mis (Museu da Imagem e do Som), projeto desenvolvido pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

A oficina é gratuita, destinada ao público interessado na produção de podcasts de ficção, especialmente atores, músicos, escritores e outros artistas, iniciantes ou não. Após mergulharem nos meandros da gramática sonora e dos sentidos da escuta por meio de exercícios que potencializarão uma abordagem criativa dos sons, os participantes terão a oportunidade de se engajar na realização de um pequeno “filme acústico” que tratará de alguma curiosidade, lenda ou mito da cidade, ou outro tema ao gosto do grupo. Posteriormente, o trabalho colaborativo desenvolvido no decorrer da atividade passará pelos processos de montagem e edição e será disponibilizado no Spotify, no Google Podcasts, no SoundCloud e nas demais plataformas do programa Pontos MIS.

As inscrições serão feitas no dia da oficina. A recomendação é para que os interessados cheguem ao local com antecedência. É importante ressaltar que as vagas são limitadas.

Sobre o oficineiro

Lucas Martins Néia é roteirista, dramaturgo e diretor teatral. Doutorando em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Pesquisador do Centro de Estudos de Telenovela (CETVN/ECA-USP) e do Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva (OBITEL). Em 2019, foi um dos dez finalistas do Concurso de Roteiros de Piloto de Série do VII Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA). Em 2018, assinou a dramaturgia do espetáculo Trans(in)lúcido, realizado pela Cia. Suspeita de Teatro e apresentado no Festival Satyrianas, em São Paulo/SP. Em 2017, a serviço da produtora angolana Envolve Lda, integrou a sala de roteiro da série de TV O Game. Em 2015, participou de Master Class promovida pelo autor Aguinaldo Silva – curso no qual foram criados a sinopse e o primeiro capítulo da telenovela O Sétimo Guardião, produzida e exibida pela Rede Globo entre 2018 e 2019. Em 2013, escreveu, dirigiu e produziu a peça radiofônica As Rubianadas, resultado de trabalho de conclusão do curso de Artes Cênicas da UEL. Entre 2012 e 2014, dirigiu outras quatro peças de teatro encenadas na cidade de Londrina/PR.