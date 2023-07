Secretaria da Cultura promove Oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica em parceria com Pontos Mis

Atividade gratuita será realizada no Parque da Cultura para pessoas a partir de 15 anos; vagas limitadas.

O Parque da Cultura será o ponto de encontro de mais uma programação cultural nos dias 27 e 28 de julho, a partir das 19h, com a realização da Oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica – Desobedecendo às Regras, com Melissa Szymasnki. A atividade é produto de uma parceria da Prefeitura de Votuporanga com o Pontos Mis (Museu da Imagem e do Som), projeto desenvolvido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

A oficina é gratuita e, tem objetivo de mostrar uma alternativa na escolha do olhar fotográfico. Sendo um módulo de continuidade de aprendizado da oficina de enquadramento e composição fotográfica para iniciantes; os exemplos serão um contraponto das referências clássicas ilustradas; assim os alunos terão ainda mais repertório e dois caminhos para escolher nas fotografias da vida.

Podem participar pessoas com idade a partir dos 15 anos de idade. As inscrições serão feitas no local, antes do início das oficinas. A Secretaria de Cultura e Turismo recomenda aos interessados que cheguem ao local com antecedência, lembrando que as vagas são limitadas.

Sobre a Oficineira

Melissa Szymasnki é fotógrafa formada e pós-graduada pela FASM – Faculdade Santa Marcelina. Participou de diversos cursos em Milão nas áreas de Fotografia de Moda e Still Life. Trabalhou na Revista Italiana Moda Pelle na execução de editorias e publicidade.

Atuou como docente de Fotografia na FASM, IED – Istituto Europeo di Design e ministrou durante sete anos aulas de fotografia na Escola São Paulo nas áreas de Moda, Noções Básicas e Intermediário. Coordenou o Workshop de Fotografia: Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral pela Oficinas Culturais do Estado de São Paulo.

Recentemente é docente na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo em diversos aparelhos, SESC e no MIS – Museu da Imagem e do Som. Foi convidada no primeiro congresso on-line de Fotografia de Moda, abordando o tema: ‘A Fotografia de Moda no Brasil: criação ou cópia?’ Desenvolve seu trabalho como fotógrafa para as agências de modelos, em diversas marcas, sites e reportagens.