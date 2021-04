Secretaria da Cultura promove novo evento on-line neste fim de semana

As manifestações artísticas serão nos segmentos de dança, poesia e música.

Será realizado neste final de semana mais uma edição do “Cultura On-line”, evento promovido pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga. Com apresentações de artistas locais, projetos da própria Secretaria, como o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC) e também do Ballet Municipal de Votuporanga, iniciativa da Secretaria de Esportes e Lazer.

Assim como ocorreu nas edições anteriores, a programação será transmitida pelo Facebook e YouTube da Prefeitura, no sábado (10) e no domingo (11), a partir das 13 horas.

As manifestações artísticas serão apresentadas por colaboração voluntária, já produzidas anteriormente ou recentemente, e terão atrações nos segmentos de dança, poesia e música. “A Prefeitura não está utilizando recursos municipais para oferecer as lives, já que esses projetos foram executados em outro momento. A Secretaria visa oferecer à população o entretenimento, conhecimento e lazer para que as pessoas fiquem em casa e possam consumir de forma segura a arte e a cultura”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Programação

Dando início ao evento no sábado, a abertura será com a dupla de irmãos Luckas e Thiago, que irá conduzir um show acústico sertanejo de voz e violão. Além do estilo sertanejo, a dupla possui um segmento musical eclético, passando pela música raiz, universitária e pop. A apresentação no evento será do show intitulado “Hora Sertaneja”, interpretando sucessos de artistas como Bruno e Marrone, Chrystian e Ralf, Gian e Giovani e Chitãozinho e Xororó, incluindo músicas clássicas que marcaram época como Romaria, Chalana, Cuitelinho, entre outras.

Em seguida, às 14h, o Ballet Municipal de Votuporanga apresentará o espetáculo “Quem quer brincar?”. A narrativa é sobre como utilizar a imaginação para se aproximar das crianças por meio de brincadeiras, pois é brincando que a criança começa a descobrir a si própria e estabelecer uma relação com o mundo que a rodeia, tornando-se um momento sagrado.

Nos intervalos das apresentações, o público poderá acompanhar poemas e poesias produzidos no formato videopoema, preparado pelo NIAC, projeto da Secretaria da Cultura e Turismo. No sábado será interpretado por Isadora Reis o texto “Motivo”, de Cecília Meireles e, no domingo, “Todas as cartas de amor são ridículas”, de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, na interpretação de Ana Dantas.

Haverá também, nos intervalos, a Camerata Villa-Lobos de Votuporanga, constituída por músicos da cidade e formandos da Escola Municipal de Artes, que traz em seu estilo a música instrumental, erudita e popular. No primeiro dia do evento o show é “Feeling Good” (Anthony Newley e Leslie Bricusse/Nina Simone) e no último dia será apresentado “Game of Thrones” (Ramin Djawadi).

No domingo, a abertura será com o Alexandre Viola, apresentando músicas raiz e sertaneja. O cantor, após já ter feito dupla musical, optou por carreira solo onde já gravou um DVD com composições próprias. Seu repertório baseia-se em moda de viola de duplas precursoras, além de grandes sucessos sertanejos de intérpretes consagrados nacionalmente.

Para encerrar, às 14h, Teresinha Bataglia e André Pignatari apresentam o recital “Piano em Cena”. O espetáculo, realizado em 2019, foi dividido em duas partes, a primeira é dedicada à música erudita e a segunda à música popular.