Secretaria da Cultura promove a 20ª Semana de Música com evento online

A programação será realizada entre os dias 17 e 22, pelas redes sociais da Prefeitura e da secretaria da Cultura.

Votuporanga comemora mais uma programação continuada que oportuniza a apresentação de artistas do município e realiza a 20ª edição do evento Semana de Música entre os dias 17 e 22 de novembro, a partir das 20h30, em comemoração ao Dia da Música, celebrado no dia 22. Em função da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o evento será online, apresentado nas redes sociais da Prefeitura (@prefeituradevotuporanga) e da Secretaria da Cultura e Turismo (@culturaeturismoemvotuporanga) e conta com uma programação que envolve artistas do município.

A abertura da Semana será nesta terça-feira (17/11), com a apresentação do projeto #emcasa, desenvolvido pelo Coral Canto Livre, da Secretaria da Cultura e Turismo, e dirigido pelo Maestro Marcio Zarsi.

Amanhã, serão duas apresentações: Ballads Piano Solo, com Gustavo Bombonato e Violão e a Canção Brasileira, com José Cássio Jaber e participação especial de André Fernandes. Os dois projetos foram contemplados pela Lei de Incentivo Bolsa Cultura.

Na quinta-feira (19/11), será a apresentação da Banda Zequinha de Abreu, tocando Flash Back, anos 1980, sob a regência do Maestro Tuca.

Na sexta-feira (20/11), também resultado da Lei Bolsa Cultura a banda Canevettes Rocknroll executa, a partir das 20h30 os clássicos dos anos 1950 e 1960.

Na programação do sábado (21/11) será a apresentação da Banda SP520, que também foi contemplada pela Lei de Incentivo Bolsa Cultura, com músicas do rock anos 2000.

No domingo (22/11), haverá a apresentação de um número musical do Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes.

E encerrando o evento, também no domingo será a vez da Camerata Villa-Lobos, coordenado pela musicista Bruna Lima, que foi selecionada para integrar a programação do CircuitoSP #CulturaEmCasa, que será transmitida na plataforma e redes sociais do programa, uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e execução da Amigos da Arte.