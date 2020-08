Secretaria da Cultura participa da 14ª Primavera dos Museus

O evento será realizado entre os dias 21 e 27 de setembro através de programações online.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, participará da 14º Primavera dos Museus, através de programações online do Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, entre os dias 21 e 27 de setembro. Em função da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o Instituto Brasileiro de Museu (Ibram) prioriza todas as atividades com as instituições participantes de forma online, para que não haja a transmissão do vírus.

O tema do evento é “Mundo Digital: museus em transformação”, que tem por objetivo estimular as instituições a utilizar ferramentas digitais para estreitar o relacionamento com o público, utilizando novos formatos e assim difundir seus acervos para além das suas fronteiras geográficas.

O tema surgiu a partir da necessidade de adequação que museus e instituições culturais enfrentaram para manter o contato com o público por meio do ambiente digital, depois do isolamento social imposto pela pandemia.

Para essa edição, o Museu Municipal propôs duas atividades: “Ação Educativa”, promovendo a criação de templates informativos com peças históricas do acervo para as pessoas interagirem por meio das redes sociais; e “Exposição”, com a exibição online de 5 vídeos sobre 11 mulheres artistas que pertenceram a Associação Votuporanguense dos Artistas Plásticos (AVAP), por meio de 46 obras. As duas atividades poderão ser acessadas através das redes sociais da Secretaria da Cultura e Turismo (@culturaeturismoemvotuporanga