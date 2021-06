Secretaria da Cultura e Turismo realizará curso gratuito de Bordado

São 15 vagas disponíveis; duração será de julho a novembro.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, juntamente com o Sindicato Rural de Votuporanga, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Conselho Municipal de Turismo Municipal (Comtur) irá oferecer o curso “Bordando e Tecendo a Arte no Meio Rural”.

A oficina, gratuita, com 15 vagas disponíveis mediante inscrição prévia e destinada a pessoas a partir de 18 anos, será realizada de julho a novembro no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, seguindo todos os protocolos sanitários em prevenção à Covid-19.

O curso terá três módulos. O primeiro, com início no dia 05 de julho e término no dia 04 de agosto, será “Bordado livre: bainhas abertas, acabamentos e riscos”; o segundo, de 05 a 18 de agosto vai ser de “Bordado livre: pontos” e, o último módulo, o de “Bordado livre: confecção de peças”, será de 19 de agosto a 18 de novembro.

As inscrições poderão ser feitas através do link https://forms.gle/rQTZifhG2X7NA6Vx6 .

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria da Cultura e Turismo, pelo telefone (17) 3405-9670 ou pelo e-mail: cultura@votuporanga.sp.gov.br. A Secretaria fica na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim Alvorada, Parque da Cultura.