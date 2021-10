Secretaria da Cultura e Turismo realiza oficinas de decoração natalina

Parceria é com Senac-SP; cursos serão gratuitos e iniciam dia 18 deste mês.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Senac-SP, promoverá entre os dias 18 e 26 de outubro, três oficinas temáticas sobre decoração natalina, divididas em quatro turmas e com 20 vagas cada. As oficinas, que serão realizadas presencialmente no Centro de Informações Culturais e Turísticas ‘Marão Abdo Alfagali’ seguindo os protocolos de biossegurança em prevenção à Covid-19, fazem parte do Projeto “Luz e Esperança”, que é responsável pela montagem e organização de enfeites de Natal e integra o departamento de turismo.

Interessados poderão se inscrever gratuitamente até o dia 14 de outubro. Ao final, será emitido certificado ao participante que obtiver no mínimo 75% de presença de frequência e considerado aprovado em relação ao conteúdo programático.

A primeira oficina, que possui as turmas, I e IV, será “Técnicas de Artesanato em Madeira”. A turma I, será de 18 a 22 de outubro, das 8h às 12h; para a turma IV, os dias são 23, entre 8h e 17h; dia 25, das 13h30 às 22h30; e dia 26 no período noturno a partir das 18h30 até às 22h30. Nesse módulo serão apresentadas técnicas de artesanato como pintura em madeira country, preparação da superfície, aplicação de pátina, sombreado e tecido, orientações para saúde e segurança no manuseio de ferramentas e equipamentos e também acabamento e qualidade das peças, com o objetivo de desenvolver produtos para decoração de Natal.

O link para inscrição da turma I é https://forms.gle/E2qFmKq65QFXtgS77 e para a turma IV é o https://forms.gle/CsCNb73iAy1ko5146 .

Nos dias 25 e 26 de outubro, das 8h às 17h e no dia 27, na parte da manhã, entre 8h e 12h, será a oficina “Produção de Artesanato – Lustre com Garrafa Pet” para a turma II. O objetivo é apresentar técnica manual para decoração de lustre a partir do material de garrafa pet de dois litros, planejamento e execução da montagem do lustre e técnicas de acabamento.

O link para inscrição é o https://forms.gle/f92ndq6aGpi5hrgk7 .

A última oficina, da turma III, é “Restauração de Móveis”, das 18h30 às 22h30, de 18 a 22 de outubro. O conteúdo programático apresentará técnicas de artesanato permitindo o desenvolvimento de produtos para decoração natalina, além de orientações de quando, tendências e o que é restauração de móveis e também preparação de superfícies e aplicação de materiais.

O link para inscrição é o https://forms.gle/Y2zZy3zeAVhJuChg6 .

Para mais informações, a Secretaria da Cultura e Turismo está localizada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112, bairro Jardim Alvorada (Parque da Cultura) e o telefone é o (17) 3405-9670.