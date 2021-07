Secretaria da Cultura e Turismo realiza nova edição do Cultura On-line neste final de semana

Artistas convidados e contemplados pela Lei Aldir Blanc apresentam espetáculos de dança, música, circo e teatro.

O “Cultura On-line”, evento produzido pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga do próximo final de semana, será apresentado pelo músico Ande Miranda com espetáculos de dança, música, circo e teatro. Como habitual, as atrações, com participação de artistas convidados e contemplados pela Lei Aldir Blanc, serão no sábado (17) e domingo (18), com início às 13h, podendo ser acompanhados pelo Facebook e YouTube, redes sociais da Prefeitura.

Programação

No sábado, a primeira atração às 13h, o Grupo Nossa Teoria apresenta “Releituras de Samba e Pagode”. O grupo votuporanguense surgiu em 2020 com o objetivo de representar a cidade e região no cenário musical nos gêneros de Samba e Pagode, se apresentando em casas de shows e eventos particulares.

Às 14h, a atração beneficiada pela Lei Aldir Blanc, Circo Encantado, encenará a segunda parte do espetáculo “Em meio à tristeza, queremos voltar a sorrir!”, trazendo a magia do Circo com personagens de cinema e infantis da Disney, palhaços e números artísticos para assistir com toda a família.

No domingo, o cantor Josué Ramos da Silva abre as apresentações com “Sons e Ritmos do Brasil”. O cantor e músico iniciou sua carreira com o apoio de seu pai, com quem aprendeu os primeiros acordes de violão, além de ter estudado guitarra. Teve diversas influências instrumental e musical como Dilermando Reis, Danúbio de Queiroz, Milionário & José Rico, Duduca & Dalvan, Chitãozinho & Xororó, Emílio Santiago, Tom Jobim, Elis Regina, Gal Costa, Djavan, Chico Buarque, Roberto Carlos, Nelson Gonçalves, Tim Maia, Alceu Valença, Cauby Peixoto, Altemar Dutra, Gonzaguinha, Alcione, Frank Sinatra e diversos outros artistas do cenário nacional, internacional e evangélico.

A atração das 14h será “Brisa Cultural Arte Urbana”, que fez parte das apresentações da Virada SP Online Votuporanga, em fevereiro de 2021. Artistas da cultura Hip Hop de Votuporanga encenarão a cultura de rua por meio do Rap, do Breaking e do Graffiti.

Intervalos

Durante os intervalos, o público poderá acompanhar atrações especiais mais curtas. No sábado, o cantor votuporanguense Amadeu Álamo apresenta sua canção “Prólogo”.

No domingo, o ator João Teixeira interpreta trechos da canção “Solitária”, da Banda Mais Bonita da Cidade. O artista integra a “Cia. Confraria Fractal”, o método “Biomecânica dos Ritos” e também faz parte do elenco do grupo “Experiment’Ação Cênica”, onde atualmente trabalha com o gênero de teatro épico.