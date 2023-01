Secretaria da Cultura e Turismo promove sessão gratuita de filme indicado ao Oscar 2023 

Exibição será neste domingo no cinema do Centro de Cultura e Turismo às 17h30; haverá também outras atrações culturais.

Mais uma programação cultural será oferecida ao público neste domingo (22.jan), na sala de cinema do Centro de Cultura e Turismo, com a exibição do filme “Marte Um”, uma parceria da Prefeitura de Votuporanga com o Pontos Mis (Museu da Imagem e do Som), projeto desenvolvido pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

A sessão, gratuita, terá início a partir das 17h30 a pessoas com idade acima de 16 anos, conforme classificação indicativa do filme.

Sinopse

O enredo do filme, que foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2023, narra o cotidiano e os sonhos da família Martins, negra e de classe média-baixa de Contagem, cidade mineira.

O patriarca Wellington, é porteiro em um condomínio de elite; sua esposa, Tércia, é diarista; a filha mais velha, Eunice, cursa faculdade e encontra um novo amor; e Deivinho, o caçula, sonha em ser astrofísico e colonizar o planeta Marte, mas seu pai quer que ele se torne jogador de futebol profissional.

Outras atrações culturais

A Secretaria da Cultura e Turismo promoverá também, neste final de semana, outras atrações culturais. Neste sábado (21), a partir das 16h, haverá a Palestra “Votuporanga em foco: 85 anos” com Ravel Gimenes, para público a partir de 14 anos de idade e, no domingo (22), o filme em cartaz da Sessão Azul será “Megamente”, para o público em geral, às 15h30.