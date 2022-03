Secretaria da Cultura e Turismo promove novo tour gastronômico do Food Parque neste sábado

Evento será a partir das 16h no Parque da Cultura e também terá apresentação do Coral de Violas.

O “Food Parque” do mês de março, evento promovido pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga/SP, será realizado neste sábado (12.mar) a partir das 16h no Parque da Cultura. A ação, que é uma parceria da pasta municipal com a Associação dos Feirantes e empresários do ramo gastronômico da cidade, visa oferecer à população um diversificado cardápio por meio de opções culinárias doces e salgadas, além de atrações culturais e brinquedos infláveis para o público infantil.

Apresentação desta edição será com o grupo Coral de Violas, coordenado pelo Centro de Folclore de Votuporanga e que reúne a prática do canto, acompanhado por violas caipiras e violões, com repertório que abrange o vasto cancioneiro popular sertanejo de raiz. Os trailers estarão estacionados na Avenida Ângelo Bimbato, entre a Avenida José Marão Filho.