Secretaria da Cultura e Turismo promove gratuitamente o Curso de “Turismo Pedagógico no Meio Rural” 

Capacitação tem parceria com Senar, Comtur e Sindicato Rural de Votuporanga.

Quem tem interesse em se aperfeiçoar na área de Turismo deve aproveitar mais essa oportunidade gratuita que a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga vai oferecer. O curso “Turismo Pedagógico no Meio Rural”, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), será realizado nos dias 24, 25, 31 de outubro e 1º de novembro.

O curso abordará o turismo pedagógico, atividades pedagógicas fora da sala de aula, adequações do empreendimento para atividades pedagógicas, monitoria para grupos pedagógicos, comercialização e aula prática. Serão 32 horas de aula, com vagas limitadas, para maiores de 18 anos e efetivadas por ordem de inscrição através do link https://forms.gle/w27prrz8t8z1Lyck7

As aulas serão ministradas das 8h às 17h no Sítio Eco de Cima, que fica na Rodovia Péricles Bellini, km 128, sentido Votuporanga a Cardoso. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo: (17) 3405-9670.