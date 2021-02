Secretaria da Cultura e Turismo promove encontro virtual com Clube de Leitura

No dia 28 de fevereiro, às 17h30, a obra abordada será “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga promoverá um encontro virtual com os membros do Clube de Leitura, um projeto da Biblioteca Municipal “Castro Alves”, que reúne leitores para discutir ideias sobre uma determinada obra.

O encontro será no dia 28 de fevereiro, às 17h30, pela plataforma do Google Meet, e o público terá acesso gratuitamente pela internet. Dúvidas e mais informações podem ser sanadas pelo telefone (17) 3405-9670, das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

A obra escolhida para o encontro foi “A Divina Comédia” do poeta italiano Dante Alighieri, que foi publicada no século XIV, durante o período do Renascimento. Ela representa um dos maiores clássicos da literatura universal.

A mediadora do encontro será a Professora Pesquisadora no Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Bolsista da Embaixada Italiana Suélen Najara de Mello.

A Biblioteca Municipal se prepara para reabrir, mas enquanto isso não ocorre, a proposta é seguir estimulando a população à leitura. “Neste momento, vamos fazer o encontro de forma virtual por conta da Pandemia. Estamos trabalhando a implantação de um protocolo de segurança para, em breve, reabrir a Biblioteca para empréstimos e devoluções de livros, inclusive aos finais de semanas, quando for permitido pelo Plano São Paulo”, comentou a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Sobre a obra:

Com teor histórico, mitológico, filosófico, político e religioso, a extensa obra de Dante está dividida em três partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Cada uma delas possui exatamente 33 cantos. A obra é repleta de simbolismos e alegorias, Dante critica filósofos, religiosos e políticos que viveram em sua época. O poema é narrado em primeira pessoa, e em muitas passagens Dante fala diretamente com o leitor. Ao longo do caminho, Dante vai cruzando com amigos e conhecidos, figuras públicas ou do universo pessoal do autor, e debatem sobre os mais variados temas.

Sobre a mediadora:

Suélen Najara de Mello é Professora Pesquisadora no Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Bolsista da Embaixada Italiana no programa Idiomas sem Fronteiras, da Rede Andifes, atuando como professora de língua e cultura italiana na mesma universidade. Graduada em Letras Português/Italiano pela UNESP/São José do Rio Preto. Experiência em projetos de Língua e Cultura Italiana para idosos e crianças, e projetos de ensino de língua estrangeira para alunos surdos. Interessa-se por Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira, sobretudo na modalidade inclusiva, História e Literatura Italiana, Adaptação e Tradução de Clássicos da Literatura Italiana.

O link para reunião estará disponível no dia do encontro nas redes sociais da Secretaria da Cultura e Turismo @culturaeturismoemvotuporanga.

Clube de leitura online Biblioteca Municipal Castro Alves

Data: 28/02/2021

Horário: 17h30

Forma de acesso: Plataforma Google Meet