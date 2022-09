Secretaria da Cultura e Turismo promove 20 oficinas culturais gratuitas em setembro

Serão abordados temas como fotografia, pintura, podcast entre outros; vagas limitadas até serem preenchidas.

Sempre incentivando e promovendo acesso a oficinas culturais, a Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para 20 workshops que serão realizados gratuitamente durante o mês de setembro. A ação é uma iniciativa da Secretaria da Cultura e Turismo em parceria com o Instituto Poiesis.

As inscrições, limitadas, seguem até o preenchimento das vagas de cada turma e possuem link específico para participação. As aulas serão on-line pela plataforma Zoom e abordarão assuntos como artes cênicas, fotografia, instrumentos musicais, pintura, podcast, roteiros audiovisuais entre outros segmentos culturais.

Grafias do Corpo: Percursos com a Imagem Fotográfica

Turma com 25 vagas e que será coordenada por Joice Rodrigues de Lima para atores, bailarinos, artistas do corpo, educadores e interessados em artes cênicas em geral a partir de 16 anos, até que as vagas sejam preenchidas.

Turma: dias 01, 06, 08 e 13 de setembro, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/48eRuagcyzNHL8oGA

Comunicação e Mídias Sociais para Mulheres Artistas e Trabalhadoras da Cultura

Com 60 vagas, coordenada por Silvia Maria Souza e dividida em Turmas A e B, poderão participar dessa oficina mulheres cis, trans, travestis, não-binárie relacionadas à área cultural, com idade a partir de 16 anos. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Turma A: dias 01 e 05 de setembro, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/d7jSAZngYw9yBw678

Turma B: dias 14 e 16 de setembro, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/CiCc1r3ostyoLqDM6

Oficina de Dramaturgia: Performatividade e Dispositivo Cênico

A oficina oferece 30 vagas até que sejam completadas por escritores, atores, estudantes de teatro ou interessados pela escrita teatral, com ou sem experiência em dramaturgia, a partir de 16 anos. Coordenação de Carolina Gonzales.

Turma: dias 12, 14, 19 e 21 de setembro, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/Gzsee7Vcay9K4HSu5

Oficina: Roteiro de Curta-Metragem do Documentário à Ficção

Com 40 vagas, ministrada por Roney Freitas, poderão participar dessa oficina público interessado pelo tema com idade acima de 17 anos. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Turma: dias 21, 23, 26 e 28 de setembro, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/TvP3a3jMPsPpmw516

Oficina: Zabumba Nordestino

Com 50 vagas, coordenada por Guegué Medeiros e Tuca Martins, poderão participar dessa oficina jovens, adultos e interessados em cultura popular. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Turma: dias 01, 06 e 08 de setembro, a partir das 20h30

Link: https://forms.gle/mWEuGnx5T3irbHZo8

Oficina: Podcast – Um Formato Versátil

A oficina oferece 50 vagas até que sejam completadas por pessoas que tenham interesse pelo assunto a ser abordado. Coordenação de Marcelo Spomberg.

Turma: dias 19, 21 e 23 de setembro, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/ArvFbzz14v3e9pjS7

Oficina de Malabarismo: Malabarismus Cotidianus

Turma com 20 vagas e que será coordenada por Marcelo Roya para interessados em malabarismo, riso, arte de rua ou qualquer atividade física relacionada ao trabalho corporal e coordenação motora, com ou sem experiência, a partir de 16 anos, até que as vagas sejam preenchidas.

Turma: dias 13, 15, 20 e 22 de setembro, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/GExAocBqrf7Dj1tVA

Encontros e Diálogos: Consumo e Arte

A oficina oferece 60 vagas até que sejam completadas pelo público interessado pelo tema com idade a partir de 16 anos. Coordenação de Eliana C. Curvelo.

Turma: dia 08 de setembro, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/pKyyRpu28zs8zPYN7

Encontros e Diálogos: Padronização de Massas e a Beleza

Com 60 vagas, ministrada por Eliana C. Curvelo, poderão participar dessa oficina público interessado pelo assunto com idade acima de 16 anos. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Turma: dia 29 de setembro, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/D9gwVJZnxroGY5886

Oficina: Os Lambes e a Rua

Com 50 vagas, coordenada por Priscila Bellotti, poderão participar dessa oficina educadores, artistas, pesquisadores, urbanistas e qualquer pessoa que tenha interesse em arte e paisagem urbana, a partir de 16 anos. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Turma: dia 12 de setembro, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/7SPP2NgxEyXDRXXr8

Introdução à Aquarela: Escala de Cor, Paisagem e o Retrato

A oficina oferece 15 vagas até que sejam completadas por estudantes e interessados pelo assunto a ser abordado. Coordenação de Isabella Finholdt.

Turma: dias 20, 22, 27 e 29 de setembro, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/ipg7CtsshocbSQMeA

Práticas Criativas nas Artes Visuais e os Surrealistas

Turma com 50 vagas e que será coordenada por Marietta Toledo a interessados em artes visuais até que as vagas sejam preenchidas.

Turma: dias 26, 28 e 30 de setembro, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/weEug1CdzEEpwjyj8

A Gaivota: Um Mergulho num Processo Cênico

A oficina oferece 20 vagas até que sejam completadas por atores e estudantes de teatro com idade a partir de 16 anos. Coordenação de Viviane Dias.

Turma: dias 06, 08, 13 e 15 de setembro, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/9zdmV2p4DsASQpsZ8

Dança para Educadores: Como Estímulo para Criação e Diálogos

Com 20 vagas, ministrada por Mimi Naoi, poderão participar dessa oficina professores de ensino fundamental e médio, artistas e público interessado pelo tema. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Turma: dias 01, 06, 08 e 13 de setembro, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/5snCgGwje96owDEt5

Palestra: Como se Faz um Livro?

Turma com 35 vagas e que será coordenada por Lizandra Magon de Almeida a interessados com idade acima de 16 anos até que as vagas sejam preenchidas.

Turma: dia 15 de setembro, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/nbiLZWWqQvTWKwNJ7

Música Folclórica Sul-Americana: Uma Viagem pelas Práticas Típicas e suas Transformações na Contemporaneidade

A oficina oferece 20 vagas até que sejam completadas por violinistas, estudantes ou profissionais de música que atuem como violinistas. Coordenação de Marcos Matturro.

Turma: dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/kubgqkAQu7SDCLEq7

Produção de Projetos Fonográficos: da Composição à Distribuição

Com 25 vagas, ministrada por Lindenberg Oliveira, poderão participar dessa oficina músicos e produtores. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Turma: dias 12, 14, 16 e 19 de setembro, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/sbLQqnGuYvwkF8GA8

Corpo, Memória e a Imagem na Construção das Subjetividades Negras

Turma com 30 vagas e que será coordenada por Adriana Paixão a educadores, bibliotecários, contadores de histórias e leitores em geral, artistas, interessados em arte e cultura e pessoas que se reconheçam enquanto corpos dissidentes até que as vagas sejam preenchidas.

Turma: dia 15 de setembro, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/1BFw51gz7p6qgjhw6

Encontros Líricos com Madama Butterfly (Giacomo Puccini)

A oficina oferece 40 vagas até que sejam completadas por interessados em ópera. Coordenação de Marcos Matturro.

Turma: dias 14 e 15 de setembro, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/LrNRH442Gafbsa4Z6

Palestra: “Arthur Bispo do Rosário” – Obravida

Com 50 vagas, ministrada por Flavia Corpas, poderão participar interessados em artes, loucura e psicanálise. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Turma: dia 13 de setembro, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/pYF52ReDTTtDvnhV6

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Cultura e Turismo pelo telefone (17) 3405-9670.