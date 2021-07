Secretaria da Cultura e Turismo lança projeto “Juntos pela Cultura de Votuporanga”

Recurso contemplará 80 projetos culturais; inscrições são gratuitas.

Na última quarta-feira (7/7), em sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal, foi aprovado projeto encaminhado pelo prefeito Jorge Seba que destinará R$50 mil para incentivar e valorizar a cultura por meio de artistas locais, com o projeto “Juntos pela Cultura de Votuporanga”. O recurso contemplará 80 projetos culturais, com valor de R$625 cada e será coordenado pela Secretaria da Cultura e Turismo. As inscrições, gratuitas, deverão ser feitas até o dia 28 de julho, exclusivamente pelo e-mail: editaiscultura@votuporanga.sp.gov.br

O Chamamento Público nº 01/2021 é destinado a artistas, grupos e/ou coletivos nas áreas de Artesanato, Artes Cênicas, Artes Visuais, Cultura Popular, Dança, Literatura e Música, tanto para pessoa jurídica quanto pessoa física, acima de 18 anos, que residam no mínimo dois anos em Votuporanga, para atuarem na realização de atividade virtual como parte da programação da Secretaria da Cultura e Turismo. Será permitida a participação de menores de 18 anos na composição do grupo inscrito, dos quais deverão, no ato da inscrição, apresentar declaração de autorização, que necessitará ser anexada à ficha de inscrição, assinada pelo responsável.

Cada participante poderá apresentar apenas uma proposta, que será avaliada por uma Comissão de Projetos composta por membros da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) que representa a sociedade civil. Todos os integrantes do grupo deverão atualizar seu cadastro de artista no site da Prefeitura ( www.votuporanga.sp.gov.br ) no ícone “Secretarias e Autarquias”, no link da Secretaria da Cultura e Turismo, acessando o “Formulário de Cadastro de Artistas”: http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/pag.php?pag=97 .

Não poderão se inscrever artistas que exerçam qualquer função pública comissionada ou cargo efetivo no âmbito municipal, estadual e federal e que foram aprovados no Programa Bolsa Cultura 2021.

“Esse projeto surgiu da necessidade de fomentar a produção cultural de nossa cidade diante pandemia, movimentando e oportunizando a classe artística local, utilizando as redes sociais para apresentações on-line que promovam a Cultura”, explica Seba.

“O projeto Juntos pela Cultura de Votuporanga vem para complementar o Programa Bolsa Cultura, que este ano teve 130 inscritos, apresentando uma demanda jamais vista. A classe artística foi extremamente prejudicada com as restrições da Pandemia, portanto, precisamos incentivar que os artistas sigam produzindo, mesmo que no formato virtual”. Comentou a secretária da pasta Janaina Silva.

Para mais informações sobre o regulamento e inscrições, os interessados podem consultar o Edital de Chamamento publicado em edição extra no Diário Oficial Eletrônico na última quinta-feira (8/7). O telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.