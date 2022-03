Secretaria da Cultura e Turismo: inscrições abertas para oficinas culturais gratuitas no mês de abril

Parceria com Governo do Estado de São Paulo, Instituto Poiesis e Oficinas Culturais oferecerá 20 cursos gratuitos; no total são 1.195 vagas disponíveis e limitadas.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Instituto Poiesis, está com inscrições abertas e limitadas para a realização de 20 oficinas culturais gratuitas nos mais variados segmentos distribuídos em um total de 1.195 vagas. O prazo de inscrição segue até o preenchimento das turmas, exceto uma que o se encerra no dia 28 deste mês; as aulas serão realizadas ao vivo pela plataforma Zoom.

Na programação, serão abordados temas como artes, ateliê, cinema, elaboração de projetos culturais, fotografia, leitura, literatura, música, negócios criativos, poesia e teatro. Cada oficina possui um link específico de participação.

Oficina de Escrita de Projetos Culturais

Dividida em quatro turmas, será coordenada por Amanda Prado em dias, horários e com inscrições em links específicos. Cada turma possui 50 vagas até serem preenchidas.

Turma E: dias 02, 03, 09 e 10 de abril, das 9h às 11h

Link: https://forms.gle/4HxDjxNJcUWMHxm9A

Turma F: dias 04, 05, 06 e 07 de abril, das 19h às 21h

Link: https://forms.gle/7EkRh6guSkCiT9CM6

Turma G: dias 11, 12, 13 e 14 de abril, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/Q3WQ3gjYdtyXEkG28

Turma H: dias 25, 26, 27 e 28 de abril, das 19h às 21h

Link: https://forms.gle/Pw15gXN9BV9wsocG9

Oficina para Inscrição de Projetos nas Leis de Incentivo à Cultura

Com 50 vagas em cada uma das duas turmas e ministrada por Eva Laurenti, a capacitação é voltada a interessados com idade a partir de 16 anos. Disponibilidade das vagas segue até o preenchimento.

Turma A: dias 04, 06, 11 e 13 de abril, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/V8jJC7EKEunUg11x7

Turma B: dias 20, 25, 27 e 29 de abril, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/8nLPMDiFhk1JBfjf8

Elaboração e Gestão de Projetos Culturais e Negócios Criativos

Elenor Júnior Cecon irá ministrar a oficina, dividida em duas turmas e com 50 vagas cada aos interessados que tenham idade acima de 16 anos que preencherem as vagas.

Turma 1: dias 05, 07 e 12 de abril, das 14h às 16h40

Link: https://forms.gle/9Hw1RThm52xDaFcf6

Turma 2: dias 25, 26, 27 e 28 de abril, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/qNpW3pKwiq7zmLHQ7

Literatura em Ação: Oficina de Criação e Introdução à Dramaturgia

Turma única com 40 vagas e que será coordenada por Paula Autran para o público-alvo que tenha interesse e idade a partir de 16 anos, até que as vagas sejam preenchidas.

Turma Única: dias 04, 06, 11 e 13 de abril, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/Msd4D3zKNE4EFv6g6

Oficina: Ateliê das Cores – o Desenho e as Cores

Turma única com 30 vagas e que será coordenada por Soraya Lucato para o público-alvo que tenha interesse e idade a partir de 16 anos, até que as vagas sejam preenchidas.

Turma Única: dias 05, 07, 12 e 14 de abril, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/6bmasFYHPUt8q785A

Oficina: Crítica Cinematográfica

Será realizada com uma turma destinada a 60 participantes, ministrada por Cyntia Calhado a pessoas com idade acima de 16 anos. Vagas disponíveis até o preenchimento.

Turma Única: dias 04, 07, 11 e 14 de abril, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/r36wHU2Baw3G52fZ7



Clube de Leitura: Panorama do Conto Italiano

A oficina oferece 60 vagas, até que sejam completadas pelo público em geral, e será coordenada por Valentina Cantori.

Turma Única: de 05 de abril a 24 de maio, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/FxdEizxmrjnEhAZz8

Palestra: Tudo Sobre Funk – Histórias e Trajetórias Femininas

Turma única com 60 vagas e que será coordenada por Renata Prado ao público em geral, até que as vagas sejam preenchidas.

Turma Única: dia 05 de abril, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/JYntcmzfNC5DWjtp6

Palestra: O que é Funk? Valor Social, Cultural e Musical

Será realizada com uma turma destinada a 60 participantes, ministrada por Thiago Souza a pessoas interessadas pelo tema com idade acima de 16 anos. Vagas disponíveis até o preenchimento.

Turma Única: dia 07 de abril, a partir das 14h

Link: https://forms.gle/R354Fw1hySaLodmV8

Oficina: Acessibilidade Criativa nas Artes

A oficina, que terá disponível o recurso de Libras, oferece 20 vagas, até que sejam completadas pelo público alvo, direcionado a artistas e profissionais da cultura, e será coordenada por Pedro Orlando, Karen Montija e Estela Lapponi.

Turma Única: dia 07 de abril, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/p7xPwK4v4DqBnRKWA

Palestra: Filme de Herói Ainda é Arte? Um Debate sobre Cinema e Indústria

Turma única com 60 vagas e que será coordenada por Thiago Neres para o público em geral, até que as vagas sejam preenchidas.

Turma Única: dia 08 de abril, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/RYoD9HwEkzdLaKsA9

Oficina de Colagem Poética

Será realizada com uma turma destinada a 30 participantes, ministrada por Sofia Lemos a pessoas interessadas pelo tema com idade acima de 16 anos. Vagas disponíveis até o preenchimento.

Turma Única: dias 19, 20, 26 e 27 de abril, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/H9zJPp7Ere3fbhZr6



Palestra: Cultura e Públicos

Com um total de 60 vagas, sendo 30 em cada uma das duas turmas e ministrada por André Fonseca, a capacitação é voltada a artistas, pesquisadoras, produtoras, gestoras, curadoras ou pessoas que atuam como integrantes de equipes de espaços artísticos-culturais. Disponibilidade das vagas segue até o preenchimento.

Turma A: dia 11 de abril, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/LXRdmqyqQUcaaZVZA

Turma B: dia 13 de abril, das 14h às 17h

Link: https://forms.gle/bcqZjtbKLxbBDKrg7

O que é Fotografia de Rua? Dicas Essenciais para Fotografar nas Ruas

Maneco Magnesio irá ministrar a oficina, dividida em duas turmas e com 60 vagas em cada, direcionada a fotógrafos profissionais ou amadores, além de interessados pelo tema. Vagas disponíveis até o preenchimento.

Turma A: dia 12 de abril, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/YGAPsfZfsXV2wdib7

Turma 2: dia 18 de abril, das 14h às 17h

Link: https://forms.gle/KZF3MaFd1c4Pob759



Oficina: Eu me Conto mas não me Basto

A oficina, conduzida por Valéria Rocha, oferece 15 vagas a interessados em geral com idade a partir de 16 anos que desejam aprender formas de narrar e construir uma história, em especial autobiografias. As inscrições terminam no dia 28 de março.

Turma Única: dias 18, 20, 25 e 27 de abril, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/29mc1SpUvZ692SqC9



Oficina: Tambores – A Conexão do Sagrado e do Profano

Será realizada com uma turma destinada a 40 participantes, ministrada por Beto Oliveira a pessoas interessadas em conhecer ou aprimorar sobre a história musical percussiva brasileira, através dos tambores de couro. Vagas disponíveis até o preenchimento.

Turma Única: dias 18, 20, 25 e 27 de abril, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/iyRyDktZy3tFmujk6

Palestra: o Acervo de Mário de Andrade, a Criação do Escritor-Pesquisador

Com um total de 30 vagas e ministrada por Aline Novais, a capacitação é voltada a interessados em arte e cultura brasileira. Disponibilidade das vagas segue até o preenchimento.

Turma Única: dia 19 de abril, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/Xn33EE3ZmnJNoyfg8



Palestra: Teatro e Literatura – Processos de Criação

A oficina, conduzida por Daniela Schitini, oferece 40 vagas a pessoas com idade a partir de 16 anos e interessadas em teatro, literatura e também a estudantes, professores, artistas, amadores e profissionais da área. As inscrições estão disponíveis até que as vagas sejam preenchidas.

Turma Única: dia 26 de abril, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/VazuFhyC5DDgFtDK7



Encontros Líricos com La Traviata, de Giuseppe Verdi

Sergio Casoy irá ministrar a oficina que possui 50 vagas ao público geral interessado que preencherem as vagas.

Turma Única: dias 27 e 28 de abril, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/CTKxUwXVvz1hZpLKA



Oficina de Criação para Corpos Dissidentes

Será realizada com uma turma destinada a 20 participantes, ministrada por Renata Carvalho a pessoas interessadas pelo posicionamento da representatividade social. Vagas disponíveis até o preenchimento.

Turma Única: dia 19 de abril, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/vHUaQ76VgeRdo5YcA

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo (17) 3405-9670.