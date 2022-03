Secretaria da Cultura e Turismo: inscrições abertas para o Projeto Educando que realizará oficinas culturais gratuitas

Oficinas contam com recursos do Condeca e destinadas a partir de 16 anos; ao todo são 235 vagas disponibilizadas.

O prefeito Jorge Seba anunciou na manhã do último sábado (12.mar), que a Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com a Instituição Senac Votuporanga, foi contemplada com o projeto “Educando”, do Governo Estadual através de R$200 mil de recursos provenientes do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca), para a realização de oficinas culturais gratuitas direcionadas ao público interessado a partir de 16 anos, com a disponibilidade total de 235 vagas e inscrições abertas a partir desta segunda (14) que seguem até o preenchimento da capacidade de cada. Na ocasião, a conquista que foi intermediada pelo presidente da Alesp, Carlão Pignatari, também foram repassadas 450 cestas básicas a entidades assistenciais do município, através do Fundo Social de Solidariedade, também provenientes do Estado.

O evento contou também com a presença da secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva; da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga Rose Seba; o diretor regional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) Osvaldo Carvalho, em nome do presidente da Alesp, Carlão Pignatari; da vereadora Sueli Friósi representando o Poder Legislativo; Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga; e também representantes de entidades assistenciais municipais, secretários municipais e vereadores.

Com o objetivo de oportunizar aprendizagem e capacitação profissional, garantindo acesso à cultura em seus mais diversos segmentos, serão disponibilizadas seis oficinas que, divididas em nove turmas, abordarão temas relacionados a manifestações artístico-culturais como grafitti, conversas construtivas, fotografia digital, DJ, fazendo quadrinhos e teatro. As aulas serão realizadas no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” e também no Lar Beneficente Celina, em dias, horários e períodos específicos de cada oficina.

Abaixo, segue cronograma de cada oficina e uma breve sinopse do que será ministrado.

Oficina Conversas Construtivas – Mediando com Artes Cênicas

O objetivo, através do diálogo, é ampliar a compreensão sobre o que é conflito e desenvolver capacidades inerentes à sua resolução ou transformação por meio da mediação que supõe uma cultura de comunicação, com a finalidade de restabelecer a relação, reduzir a hostilidade e propiciar propostas e soluções que promovam processos de respeito mútuo. Será realizada em duas turmas no Lar Beneficente Celina, tendo cada, 30 vagas disponíveis com carga de 30 horas cada.

Turma 1: de 24 de março a 02 de junho, das 14h às 17h, toda quinta-feira.

Turma 2: de 09 de junho a 18 de agosto, das 14h às 17h, toda quinta-feira.

Inscrições podem ser realizadas no Lar Beneficente Celina. Informações pelos telefones, (17) 99733-3876 (Cristina) e (17) 99761-4894 (Natalia).

Oficina de Teatro

Serão ensinadas noções básicas da técnica física e vocal do ator, análise de personagens e desenvolvimento da percepção espacial, temporal, rítmica e sonora, com a realização de aulas práticas que serão ministradas em 42 horas de curso. Terá apenas uma turma de até 25 participantes com realização no Parque da Cultura.

Turma única: de 29 de março a 17 de maio, das 19h às 22h, toda terça e quinta-feira.

Inscrição pelo link: https://forms.gle/dJT9tAAGUZ1UL3Fz8

Oficina de Grafitti

O participante irá aprender, por meio de aulas teóricas e práticas, a elaborar painéis artísticos utilizando as técnicas da arte do grafitti/intervenção urbana, potencializando criatividade individual e coletiva, visando intervir no meio ambiente a fim de contribuir com a questão estética e humanização da paisagem, seja ela urbana ou rural. A carga horária é de 40 horas cada turma e contará com dois grupos de até 25 participantes cada, no Parque da Cultura.

Turma 1: de 05 de abril a 24 de maio, das 14h30 às 17h30, toda terça e quinta-feira.

Inscrição pelo link: https://forms.gle/RevBg3L3srGpBW1G8

Turma 2: de 31 de maio a 19 de julho, das 14h30 às 17h30, toda terça e quinta-feira.

Inscrição pelo link: https://forms.gle/UhWJSvrxXvfAJ8Cb9

Oficina Introdução à Fotografia Digital

Direcionada a fotógrafos amadores, o participante aprenderá os princípios básicos do manuseio de câmera digital, conceitos fundamentais das imagens digitais e a preparação das imagens para a impressão e internet e é necessário possuir qualquer câmera digital de pequeno porte. A carga total é de 48 horas e contará com duas turmas de 25 participantes cada e será ministrada no Parque da Cultura.

Turma 1: de 26 de abril a 19 de maio, das 19h às 22h, toda terça e quinta-feira.

Inscrição pelo link: https://forms.gle/nAmsdvsgVkCRUprT7