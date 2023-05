Secretaria da Cultura e Turismo inicia 8ª Mostra de Dança neste sábado

Programação conta com oficinas de formação e apresentações de dança em diversos espaços culturais de Votuporanga.

A partir deste sábado (20.mai), Votuporanga sediará a programação da 8ª Mostra de Dança, realizada pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga realizará. O evento segue até o dia 28 de maio e contará com oficinas de formação, além das apresentações dos espetáculos de grupos cujos projetos foram aprovados.

“O prefeito Jorge Seba sempre nos motiva a desenvolver projetos que incentivem os artistas locais e a Mostra de Dança é mais um que a Secretaria promove com intuito não só de oferecer oportunidades para nossos talentos como, também, para formar novos e futuros artistas que representarão nossa cidade”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Oficinas de formação

As oficinas, workshops e aulas ocorrerão no Parque da Cultura e também no Centro de Convenções, conforme cronograma abaixo:

Centro de Convenções:

Oficinas de Dança do Ventre com Véu – Júlia Riva

Data: 20/05 (sábado)

Horário: 16h

Data: 25/5 (quinta)

Horário: 19h

Oficinas de Outono – Helen Borim Gorga

Data: 26/5 (sexta)

Horários:

15h30 (PBT – Progressing Ballet Tecnique, com Helen Borim Gorga)

17h (Jazz Dance, com Kayki Toschi)

18h30 (Contemporâneo, com Lucas Rodrigues)

Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura

Fora do Eixo – Amanda Cunha dos Santos

Data: 21/05 (domingo)

Horário: 15h

Local: Varanda Cultural

Data: 28/5 (domingo)

Horário: 15h

Local: Sala de Oficinas

O Despertar – Lais Dias Reis

Data: 26/5 (sexta)

Horário:

16h – YOGA com Natally Carbonaro

17h – Coffee Break

17h15 – Dança do Ventre com Simone Nogueira

Local: Varanda Cultural

Cabelos ao Vento – Lorena Cunha dos Santos

Datas: 27 e 28/05

Horário: 14h

Local: Sala de Oficinas

Descobrindo Talentos – Amanda Borim Matsumoto

Data: 27/05 (sábado)

Horários:

14h (6 a 8 anos)

15h (a partir de 9 anos)

Local: Varanda Cultural

Aprenda a Dançar Breaking utilizando golpes da Capoeira – Danilo Germano

Data: 27/05 (sábado)

Horário: 17h

Local: Sala de Oficinas

Oficina de Dança: Passos universais – aprenda em Votuporanga… dance pelo mundo em qualquer lugar com qualquer pessoa – Rodrigo Marcel Garcia

Data: 27/05 (sábado)

Horário: 18h

Local: Sala de Oficinas

Apresentações dos espetáculos

As apresentações dos espetáculos ocorrerão apenas no dia 27, a partir das 19h30, no Centro de Convenções com ballet clássico, breaking, contemporâneo, dança do ventre, flamenco, hip hop, jazz e sapateado.