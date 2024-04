Secretaria da Cultura e Turismo: dupla oportunidade de qualificação profissional

Parceria com Programa Senac de Gratuidade oferece cursos gratuitos de Jardinagem e Fotografia; inscrições on-line até 12 de abril.

Já pensou em se qualificar de graça e transformar isso em conhecimento profissional? Multiplique essa oportunidade por dois e participe dos cursos oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga em parceria com o Programa Senac de Gratuito.

Interessados em aprimorar seus conhecimentos ou até mesmo experimentar novas áreas podem escolher pelos cursos de Jardinagem ou Fotografia Comercial com Celular. As inscrições estão abertas até 12 de abril através do formulário disponível no link https://linktr.ee/ turismovotu , selecionando o curso desejado.

Para mais detalhes sobre preenchimento de vagas, pré-requisitos de cada curso, cronograma com as datas de início, duração e realização das aulas, podem ser obtidos no mesmo link da inscrição ou pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo, que é o (17) 3405-9670.

Curso de Jardinagem

Com 25 vagas disponíveis e aulas aos sábados, será realizado de 27 de abril a 27 de julho, das 8h às 12h no Parque da Cultura.

Durante o curso serão ministradas práticas para identificar, preparar e corrigir tipos de solo de acordo com os tipos de plantas; uso de ferramentas de jardinagem; técnicas de reprodução de plantas e processos vegetativos; montagem de vasos, floreiras e planejamento de cultivo de pequenos jardins; entre outros.

Curso de Fotografia Comercial com Celular

Será realizado de 29 de abril até 22 de maio, no Parque da Cultura, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. São 25 vagas disponíveis.

Serão ensinadas técnicas de enquadramento e composição de imagens; recursos de vídeos como câmera lenta e time-lapse; utilização de acessórios como tripé, estabilizador Gimbal, microfones e painéis de LED; ajuste de temperatura de cor da luz; entre outros assuntos.

O Parque da Cultura fica na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112 (Jardim Alvorada).

Programa Senac de Gratuidade

O programa amplia e oportuniza o acesso de pessoas a estudar gratuitamente, por meio do aceso a diversos cursos, adquirindo conhecimento e conquistando mais espaço no mercado de trabalho.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá verificar os pré-requisitos exigidos pelo curso e pelo programa, que é ter renda familiar de até dois salários-mínimos federais por pessoa; não ter mais de uma matrícula como bolsista ou pagante no mesmo curso; não ter matrícula no Senac São Paulo com aulas nos períodos da manhã, tarde ou noite do curso desejado; e não ter abandonado curso no Senac São Paulo em que era bolsista nos últimos seis meses.