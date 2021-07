Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga é destaque em premiação cultural de São Paulo 

Município foi contemplado com três projetos culturais; evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes.

Em cerimônia realizada nesta terça-feira (13) no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, a secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva, acompanhada do prefeito Jorge Seba, recebeu o Prêmio “Juntos pela Cultura”. A premiação ocorreu devido ao fato da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga ter sido contemplada com a aprovação de três projetos inscritos em programas estaduais.

A Organização Social de Cultura APAA – Amigos da Arte, difunde e fomenta a arte e cultura no Estado de São Paulo por meio de equipamentos, programas e festivais artístico-culturais com o apoio do Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo, fortalecendo a cadeia produtiva da capital, litoral, interior e região metropolitana paulistas.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga participou dos editais referentes a municípios e, entre as cidades selecionadas foi contemplada com o “Circuito SP”, “Mais Gestão” e “Revelando Capacitação SP”. O evento também contou com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia; do Secretário de Estado de Cultura, Sérgio Sá Leitão; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari e do vereador da Câmara Municipal, Carlim Despachante.

“Esses projetos vão movimentar a área artística do município revertendo os recursos que serão utilizados a favor desses artistas e também da cultura local. Vem muitas ações para o município”, destaca Seba.

Janaina também reforçou que “é muito gratificante saber que a nossa cidade tem se destacado em nível estadual com as iniciativas locais. Essa conquista vai fortalecer ainda mais o talento de nossos artistas, que sempre estão proporcionando conhecimento nas mais diferenciadas manifestações artísticas ao público”.

Acompanhe os projetos desenvolvidos pelos artistas votuporanguenses nos perfis das redes socias da Prefeitura de Votuporanga e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.