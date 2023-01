Secretaria da Cultura e Turismo abre inscrições para Mostra de Artes Cênicas

Grupos interessados deverão inscrever seus projetos na categoria de Cenas Curtas; primeira edição do evento será realizada de 24 a 30 de abril no Centro de Convenções.

O ano iniciou com novidades na área cultural. A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga publicou, no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (30.jan), o edital de abertura de inscrições da 1ª Mostra de Cenas Curtas – No Foco que será promovida entre os dias 24 e 30 de abril no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

Artistas e grupos de teatro do município interessados poderão inscrever seus projetos gratuitamente apenas na categoria de Cenas Curtas no período de 30 de janeiro a 15 de março.

Para integrar a Mostra de Cenas Curtas os projetos deverão ter tempo mínimo de 15 minutos, não podendo ultrapassar 20 minutos de duração cada cena, que deverão ser criadas para palco, não havendo a modalidade teatro de rua.

Os detalhes e as regras podem ser consultados diretamente no edital que está disponível no site www.votuporanga.sp.gov.br/cultura/mostracenascurtas juntamente com a ficha de inscrição que deverá ser preenchida e enviada por e-mail.

A análise e a escolha dos projetos ficarão a cargo de equipe nomeada pela Secretaria da Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), para compor a Curadoria.

Tira-dúvidas

Para auxiliar os artistas interessados em participar, a Secretaria da Cultura e Turismo promoverá um tira-dúvidas no período de 6 e 13 de fevereiro, das 19h às 20h, no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.

“Desde o início do governo, o prefeito Jorge Seba nos pediu para trabalharmos com projetos de incentivo em todos os segmentos artísticos. Nossa cidade é muito rica em diversas áreas e estamos otimistas com a primeira edição da Mostra de Cenas Curtas”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.