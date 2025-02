Secretaria da Cultura e Turismo abre inscrições para 3ª Mostra de Artes Cênicas

Interessados podem se inscrever até o dia 5 de março no site da Prefeitura; serão contemplados seis projetos.

Oportunizando e estimulando o acesso à cultura a artistas e grupos de teatro, a Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas e gratuitas, até o dia 5 de março, para a “3ª Mostra de Cenas Curtas – No Foco”, promovida pela Secretaria da Cultura e Turismo.

Interessados podem inscrever seus projetos no segmento Artes Cênicas, na categoria Cenas Curtas, através do site https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/66/mostra-de-cenas-curtas/

De acordo com o edital, serão contemplados seis projetos com tempo mínimo de 15 minutos, não podendo ultrapassar 20 minutos de duração cada cena, que deverão ser criadas para palco, não havendo a modalidade teatro de rua.

Para concorrer, é necessário que todos os artistas de Votuporanga tenham cadastro artístico atualizado junto à Secretaria da Cultura e Turismo e, para isso, basta acessar o link https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/11/cadastro-de-artistas/

A análise e a escolha dos projetos ficarão a cargo de equipe nomeada pela Secretaria da Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), para compor a Curadoria.

Mais detalhes podem ser consultados no edital que está disponível no site da Prefeitura, juntamente com a ficha de inscrição que deverá ser preenchida e enviada por e-mail.

Para mais informações, o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670 ou pessoalmente na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112 (Jardim Alvorada), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.