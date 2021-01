Secretaria da Cultura alerta para uso obrigatório de máscara no Parque da Cultura

Materiais de identificação estão sendo instalados no Parque para alertar sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, de manter o distanciamento social e da higienização frequente das mãos. “São informações que todos já sabem, no entanto, por se tratar de um local aberto, ao ar livre, algumas pessoas pensam que essas medidas não são necessárias, e são, sim. Precisamos adotar todas essas formas de proteção para cuidarmos não só da nossa saúde, mas da saúde das pessoas que convivem conosco, principalmente nossos familiares”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Cristina da Silva.

Palhaça Vick

Outra ação que começou a ser desenvolvida na última semana foram as intervenções artísticas da Palhaça Vick, personagem do artista Álvaro Rovares. “Foi uma forma mais leve de fazermos as pessoas entenderem que ali é um local de grande circulação e, por isso, devemos nos cuidar”, completou a secretária. A Palhaça Vick ficará no Parque em horários de maior movimento por um período de 15 dias para contribuir com este trabalho de conscientização.

Varal de máscaras

No primeiro final de semana das abordagens da personagem, algumas pessoas que estavam sem máscara receberam os itens que também estão à disposição em um varal de máscaras organizado pela Secretaria da Cultura. “Todas as máscaras estão devidamente higienizadas e embaladas individualmente. Faremos a reposição conforme a necessidade”, explicou Janaína.