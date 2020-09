Secretaria da Cidade intensifica limpeza em ruas e avenidas

O objetivo é contribuir para escoamento de água quando iniciar o período chuvoso.

A Secretaria da Cidade da Prefeitura de Votuporanga intensifica a manutenção e limpeza de ruas e avenidas do Município. O objetivo é contribuir para escoamento de água quando iniciar o período chuvoso.

Entre os serviços realizados estão limpeza e retirada de pragas dos canteiros de Avenidas. Desta forma, a Administração Municipal garante o bom funcionamento das galerias, evitando que a água fique parada e ocorra a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Na última semana, o bairro Cidade Jardim recebeu o serviço, bem como as Avenidas Prestes Maia, Emílio Arroyo Hernandes, da Saudade, República do Líbano, Francisco Bueno Baeza, Pansani e Bancários, Vale do Sol, 9 de Julho, Fortunato Targino Granja, Francisco Vilar Horta, Hernandes de Mattos Nabuco, Rodrigo Castrequini Castilho Nogueira, Pedro Madrid Sanches, Joaquim José de Moraes e demais ruas do Município