Sebrae oferece 110 vagas para empresas em projeto gratuito de inovação em Votuporanga e região

Programa ALI Brasil Mais, parceria do Sebrae e CNPq, inicia próximo ciclo a partir de 8 de março; inscrições gratuitas estão abertas até 5 de março. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9460 opção 4.

Com o objetivo de promover a competitividade das micro e pequenas empresas, o Sebrae abre inscrições gratuitas para o programa ALI Brasil Mais (Agentes Locais de Inovação) em Votuporanga e região.

O projeto é uma parceria entre Sebrae e CNPq para atender os pequenos negócios formalizados com CNPJ ativo para reduzir custos e aumentar seus faturamentos. Ao todo são 110 vagas para o município e região. As inscrições podem ser feitas por MEs (microempresas) e EPPs (Empresas de Pequeno Porte) até o dia 5 de março pelo site https://bit.ly/ALIVOTUPORANGA. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9460 opção 4.

A metodologia utilizada no ALI Brasil Mais tem por objetivo aumentar a produtividade e competitividade das empresas brasileiras com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e de alto impacto por meio de um acompanhamento contínuo e atendimentos especializados.

O projeto contempla ainda atividades coletivas e acompanhamento individual realizado por um bolsista do CNPq, com a supervisão dos especialistas do Sebrae. O projeto ALI Brasil Mais terá início a partir de 8 de março até o final do primeiro semestre de 2021.

Para a consultor de negócios Guilherme Lui, o programa ALI de inovação tem o objetivo de promover resultados concretos para a empresa, tais como aumento de faturamento e redução de custos. “O Agente Local de Inovação tem o papel de auxiliar os empreendedores na busca de oportunidades de melhoria do negócio, facilitando o processo de inovação, tornando a empresa mais competitiva no mercado”.