Sebastianópolis do Sul destina 72 mil copos

Campanha foi realizada de 1 de julho até 31 de agosto e contou com vários parceiros.

A generosidade e o amor ao próximo de Sebastianópolis do Sul surpreenderam e alcançaram a marca de 72 mil copos descartáveis entregues para a Santa Casa de Votuporanga. Este foi o resultado da campanha de arrecadação do material de consumo, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Sebastianópolis do Sul.

A ação teve início no dia 1º de julho e se estendeu até o dia 31 de agosto. A corrente do bem uniu Prefeitura de Sebastianópolis do Sul, CRAS, Secretarias de Saúde e Educação, vereadores, Pronaf e comércio local. Todos em prol daqueles que mais necessitam.

Nesta quarta-feira (29/9), a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Lea Aparecida Servignani Leite, esteve no Hospital para fazer a entrega. Ela estava acompanhada da coordenadora do CRAS, Ivanilde Carrasco Barbosa; da assistente social, Helida Patrícia Rodrigues Gomes e da funcionária pública, Jusceli Aparecida Ribeiro Correia.

Lea ressaltou a solidariedade de toda a população. “Foi um envolvimento de todos nesta campanha. Os moradores aderiram a iniciativa, contribuindo com a Santa Casa, nossa referência regional em saúde”, disse.

Ela destacou a união. “Quando realizamos ações pela Santa Casa, notamos toda a generosidade e dedicação da comunidade. A Instituição atende muito bem os pacientes e muitos querem contribuir como forma de agradecer pela assistência”, ressaltou.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu Sebastianópolis do Sul. “A solidariedade e empenho da população nos auxilia na manutenção de nossa Instituição, com muita qualidade e humanização. Cada doação reflete em benefícios para milhares de pessoas, que estão internadas conosco. Agradecemos a Lea e a todos os envolvidos, que arrecadaram um volume expressivo de copos, material muito utilizado diariamente”, finalizou.