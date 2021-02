Seba se reúne com voluntários da VotuSolidária para retomar campanha

Prefeito garantiu apoio à campanha e uma próxima reunião de trabalho será agendada para definir os detalhes de início.

O prefeito Jorge Seba e a presidente do Fundo Social de Solidariedade receberam, nesta sexta-feira (19), voluntários da VotuSolidária para tratar da retomada da campanha assistencial no município. Participaram do encontro o médico Luciano Melo, um dos idealizadores do projeto; o vice-prefeito, Cabo Valter, e os secretários municipais de Governo, Alexandre Giora, e de Assistência Social, Meire Regina de Azevedo.

Seba disse que tem grande admiração pelas ações desenvolvidas no ano passado, em meio ao início da pandemia da Covid-19, e lamentou o desfecho em razão do desacordo com a administração municipal no governo anterior. “Sou a favor do diálogo e o poder público tem que apoiar essas mobilizações voluntárias da comunidade em prol daqueles que mais precisam”, afirmou.

Os representantes da VotuSolidária apresentaram algumas solicitações em razão do cenário atual. De acordo com o documento, a situação hoje é diferente de 2020, já que as entidades assistenciais estão em pleno funcionamento, o que impossibilita de oferecer um número elevado de voluntários. Por isso, será preciso um apoio maior e mais efetivo da Prefeitura e do Fundo Social.

Entre as solicitações estão a cessão de alguns funcionários para recepção e coleta das doações, materiais de divulgação e ainda a atuação do poder público para viabilizar parcerias com outras instituições. Uma próxima reunião entre a equipe de trabalho da Prefeitura e os voluntários será agendada para alinhar os detalhes finais e organizar o início da campanha.

“No que depender da administração municipal, vamos dar todo o apoio para que essa campanha seja retomada. Ainda vivemos um momento difícil, em que muita gente está passando por dificuldades, por isso essas ações devem ser valorizadas. E é obrigação do poder público olhar para os mais carentes”, ressaltou o prefeito.