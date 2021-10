Seba recebe deputado Geninho Zuliani que visita obra da ciclovia na Estrada do 27

Deputado também confirmou emenda de R$ 1,5 milhão para revitalização da Av. Emílio Arroyo Hernandes.

O prefeito Jorge Seba, acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter, de secretários municipais e de vereadores, recebeu o deputado federal Geninho Zuliani em seu Gabinete, nesta sexta-feira (22). O parlamentar veio conferir as obras de preparação da área onde será construída a ciclovia da Estrada do 27, para onde destinou recursos na ordem de R$ 1,040 milhão.

Além disso, Zuliani confirmou a destinação de mais R$ 1,5 milhão ao município, a pedido do prefeito Jorge Seba, para realizar parte da obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, principal via de acesso à região Norte de Votuporanga. Esta é uma das obras que constam no programa de governo do prefeito Jorge Seba e que já recebeu a destinação de R$1 milhão realizada pelo deputado Carlão Pignatari.

“Temos uma meta de ampliar o número de vagas de estacionamento na Avenida Emílio Arroyo Hernandes que tem um comércio pujante e que se fortalece a cada dia. Além disso, aquela Avenida naturalmente conta com fluxo intenso de veículos que precisa da nossa atenção”, explicou o prefeito.

O deputado, de pronto, garantiu a destinação do recurso. “Vamos aportar o recurso de emenda impositiva, ou seja, já garantido no orçamento do ano que vem”, disse o parlamentar.

A visita do deputado teve início no Gabinete da Prefeitura e, em seguida, a comitiva, que também contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Carlão Pignatari, visitou a Estrada do 27 e a Avenida Emílio Arroyo Hernandes.

Ciclovia na Estrada do 27

Em meados de agosto, a Prefeitura iniciou o preparo da área para receber a obra da ciclovia às margens da Estrada Municipal Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada do 27. Atualmente, máquinas da Secretaria de Obras trabalham no serviço de terraplenagem para posteriormente receber a obra que está em fase de licitação. A melhoria estava prevista no programa de governo do Prefeito Jorge Seba e também recebeu indicações dos vereadores Jura e Meidão.

O trecho da Estrada que receberá a obra será entre a rotatória de entrada da cidade e o cruzamento com a linha férrea, totalizando cerca de 4,2 km. O projeto da obra foi apresentado para o deputado federal Geninho Zuliani. Segundo a secretária de Planejamento, Tássia Coleta, a ciclovia será bidirecional e terá largura de 3 metros, com espaço também para caminhada e ponto de apoio com local apropriado para descanso dos ciclistas e manutenção das bicicletas.

“Temos que agradecer ao deputado Geninho Zuliani por destinar recursos para construção dessa ciclovia na Estrada do 27. Sabemos que, hoje, a prática do ciclismo em Votuporanga vem ganhando novos adeptos diariamente e, a partir desta obra concluída, oferecemos um local seguro e adequado para quem quer pedalar e também caminhar”, disse o prefeito Jorge Seba.

Acompanharam a visita do deputado, os secretários municipais Alexandre Giora (Governo/Esportes e Lazer), Tássia Coleta (Planejamento), Rodrigo Beleza (Desenvolvimento Econômico), Emerson Pereira (Direitos Humanos) e Gustavo Amaral, que responde interinamente pela Secretaria de Obras. Também presenciaram o ato os vereadores Jura, Valdecir Lio e Nilton Santiago.