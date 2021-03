Seba assina Termo de Adesão do Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq

No documento, Prefeito se compromete a cumprir agenda de trabalho proposta pelo Programa com objetivo de priorizar a infância nas ações de seu governo.

O prefeito Jorge Seba assinou o Termo de Adesão do Programa Prefeito Amigo da Criança Gestão 2021-2024, da Fundação Abrinq. No documento, Seba se compromete a cumprir uma agenda de trabalho proposta pelo Programa com objetivo de priorizar a infância nas ações de seu governo. O próprio plano de governo do prefeito Jorge Seba já consta diversas medidas com a finalidade de proteger esse público.

A assinatura do Termo ocorreu na manhã de quinta-feira (4), no Gabinete do Prefeito, e contou com a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; dos secretários municipais da Educação, Marcelo Batista, e de Assistência Social, Meire Azevedo; da articuladora municipal do Comitê da Primeiríssima Infância, Silvia Faria, e da integrante do Comitê, Kelly Roveda; Karen Silva, representando a Secretaria da Saúde; e Janaína Nascimento, servidora do Fundo Social.

Neste ano, a Fundação Abrinq dá início à 7ª edição do Programa que tem como objetivo mobilizar os gestores municipais a implementarem ações e políticas públicas que beneficiem e resultem em avanços na garantia dos direitos das crianças no Brasil.

O reconhecimento de Prefeito Amigo da Criança será concedido aos 100 melhores prefeitos que avançarem significativamente nas políticas e indicadores de seus municípios. A adesão ao programa implica em compromissos tanto para os gestores quanto para a Fundação Abrinq.

Plano Municipal

Uma das ações a serem implementadas pelo Governo Jorge Seba é a criação do Plano Municipal da Primeira Infância. Uma comissão intersetorial será nomeada por decreto para elaborar o plano que norteará todas as ações em defesa da criança em Votuporanga.