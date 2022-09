SEARVO traz palestra sobre o projeto ARAMAR da Marinha do Brasil 

Workshop com o tema Engenharia e Tecnologia das Forças Armadas, ocorre na próxima sexta-feira (7), às 19h, no IFSP.

Na próxima sexta-feira, dia 7 de outubro, a partir das 19h, a Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga) realiza um workshop com o tema Engenharia e Tecnologia das Forças Armadas.

O encontro contará com palestra sobre o projeto ARAMAR da Marinha do Brasil, ilustrado pela maquete do submarino e réplica do reator nuclear e ministrada pelo Capitão de Fragata (EN) Gonzaga. O objetivo é levar conhecimento aos estudantes e profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências.

O evento será realizado, de forma presencial, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.