Searvo se reúne com Jorge Seba

No início do mês, o presidente da Searvo (Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos da Região Votuporanga), o eng. eletricista e segurança do trabalho, Gabriel Bifaroni, foi recebido pelo prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba, junto com o Diretor do Crea-SP, o engenheiro de produção e civil Mamed.

Durante a reunião foram discutidas iniciativas focadas no desenvolvimento das cidades e de Votuporanga, além das ações que já estão em andamento, como o desfavelamento.

