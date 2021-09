SEARVO participa do Processo Eleitoral para renovação dos membros do CBH Grande

Entidade é a única representante do Sistema CREA/CONFEA no Estado de São Paulo.

Essa é a primeira vez que a SEARVO (Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos da Região Votuporanga) participa do Processo Eleitoral para renovação dos membros do CBH Grande, edital 01/2021. É importante salientar que é a única representante do Sistema CREA/CONFEA no Estado de São Paulo.

SEARVO concorre a uma das três vagas juntamente com a Associação Brasileira de Aguas Subterrâneas (ABAS), Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Conselho Regional de Biologia (CRBio 1ª região), Fundação Educacional de Barretos (FEB), Fundação Educacional Ituverava (FEI), Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (IPEF), e Universidade Estadual Paulista (UNESP Jaboticabal).

A escolha das Entidades eleitas foi realizada hoje (23) por pleito e à SEARVO se tornou membro titular do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande, Comitê Nacional de Recursos Hídricos, tendo como representante o Diretor de Sede e Engenheiro Ambiental Osmair Rossini de Caires. Parabéns pela conquista.