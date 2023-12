Searvo inaugura Coworking Crea-Lab nesta quinta-feira 

Novo espaço faz parte da revitalização realizada na Instituição com foco na valorização do profissional associado e é voltado para a geração de oportunidades, networking e fomento de novos projetos.

A Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos Agrônomos da Região Votuporanga) inaugura a partir das 20h, nesta quinta-feira (14.dez), o Coworking Crea-Lab, um novo espaço dentro da Instituição, voltado para a geração de oportunidades, networking e o fomento de novos projetos inovadores para a classe e também para Votuporanga.

Ao Diário, o presidente da Searvo, o engenheiro Rafael Salerno, contou que o novo espaço faz parte da remodelação e revitalização que o prédio da Instituição passou recentemente e foi pensado exclusivamente para atender melhor os profissionais associados Searvo e ao CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo) e a comunidade em geral.

“O mundo mudou no pós-pandemia e a Searvo segue essa tendência mundial em oferecer salas de escritório compartilhadas e individuais, com auditório, tudo voltado para atender melhor o associado, com foco na valorização do profissional, e também da comunidade”, explica Salerno.

“A Searvo passou por uma remodelação predial, uma revitalização profunda, eu diria, quase que completa, passando também por paisagismo, iluminação, todos os detalhes. Naturalmente a ideia é oferecer mais oportunidades aos profissionais associados, e é claro, um conceito mais amplo, mais moderno, mais completo”, emendou o presidente da Instituição.

O evento contará com a presença de associados, autoridades públicas, do presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese, e do vice-presidente do Crea-SP, o engenheiro votuporanguense Mamede Abou Dehn Júnior, dentre outros.

A sede da Searvo fica na Rua Bahia, 2270, no bairro Jardim Progresso, em Votuporanga.