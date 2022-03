‘Se tocarem nos países da Otan, vamos responder’, diz presidente dos EUA

Mais cedo, Joe Biden anunciou novas sanções contra a Rússia, incluindo rebaixamento de status comercial, além de veto a investimentos e importação de diamantes e vodca.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, repetiu nesta sexta-feira (11.mar) o discurso de que os americanos não travariam uma guerra com a Rússia na Ucrânia, mas que defenderiam o território dos países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“Se tocarem nos países da Otan, vamos responder”, disse Biden em uma conferência do Partido Democrata, na Pensilvânia.

O americano disse aos democratas que conversou por telefone, durante quase uma hora, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky – o que, segundo ele, tem feito diariamente.

Biden disse ter prometido ao líder ucraniano apoiar seu país com armas e ajuda humanitária. Além disso, o americano afirmou que os EUA estariam prontos para acolher refugiados da guerra.