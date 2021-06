“Se sente vergonha, renuncie ao seu mandato”, dispara Jura contra Renato Abdala

Clima de desconforto é nítido na Casa de Leis desde a sessão da última semana, quando o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) levou pizzas para a tribuna da Câmara e proferiu que o Legislativo é uma patifaria, além de que os vereadores da cidade não teriam valor e sim preço.

Se na 21ª Sessão Ordinária o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) levou pizzas para a tribuna da Câmara Municipal para protestar pela forma que, segundo o parlamentar, foi tratado o natimorto processo de ‘CPI do fura-fila da Covid’ na Casa de Leis; além de criticar abertamente colegas de parlamento, sem nominar, afirmando que o parlamento é uma ‘patifaria’.

Nesta segunda-feira (21), durante a 22ª Sessão Ordinária, o clima que já estava tenso, acabou esquentando de vez. Revoltados com as falas de Abdala, que havia dito que o Poder Executivo local é uma patifaria e que os vereadores da cidade não têm valor e sim preço, alguns dos parlamentares engrossaram o tom e Jura (PSB) chegou a sugerir que ele renunciasse ao seu mandato.

Na última semana, desde o episódio da pizza e das falas em tribuna, teriam ocorrido desentendimentos nos gabinetes; contudo, nesta sessão, Renato Abdala sempre incisivo, estava mais contido, porém manteve seu ritmo: “Estranhei a postura de alguns dos nobres que ficaram revoltados, algumas ameaças surgiram e gostaria de ler aqui uma decisão do STF que fala que vereador não pode ser condenado pelo que fala na Câmara, então faço aqui as minhas escusas à pessoa que vestiu a carapuça”, salientou durante a sessão.

Jura não perdoou e engrossou o discurso: “Ele tentou se justificar, mas não conseguiu. Ele disse: ‘sinto vergonha do momento que estamos passando’, vereador, se sente vergonha renuncie ao seu mandato, vamos enfrentar esse debate abertamente. Essa forma que vossa excelência usa para ameaçar vereador é um subterfúgio. Isso me preocupa, me deixa entristecido e esse vereador vai estar encaminhando um procedimento para que oficialmente o vereador Renato se explique, pois chega dessa história de vereador ameaçar vereador”, concluiu o peesebista.

O fogo cruzado entre os dois vereadores não se ateve a sessão e continuou mesmo após o final dos trabalhos.