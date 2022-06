Scarpa pode ter sequência no Palmeiras na posição preferida 

Sem Veiga, machucado, meia deve ser o armador principal do Verdão durante a recuperação do companheiro.

A lesão de Raphael Veiga pode impactar diretamente na forma como Gustavo Scarpa deve ser utilizado no setor ofensivo do Palmeiras nas próximas partidas. A começar por esta, desta quinta-feira (9.jun), contra o Botafogo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes opção pelo lado esquerdo, Scarpa deve ter sequência como armador, função que é da preferência do atleta, algo que já foi admitido pelo próprio em entrevistas. “Eu só jogava de ponta, ponta-direita, ponta-esquerda. Aí quando o Abel chegou, eu fui primeiro utilizado de lateral-esquerdo. Inclusive, eu prefiro jogar de lateral-esquerdo do que de ponta. E aí, quando me colocaram na meia e eu comecei a render, o pessoal falou: “Putz, ganhamos um meia”. Que eles já tinham há muito tempo! Eles só não utilizavam como meia”, afirmou.

Mesmo jogando fora de posição atualmente, Scarpa teve oportunidades na posição de origem em alguns momentos da temporada passada, quando Raphael Veiga foi colocado como opção mais aberto pela direta para ter o camisa 14 centralizado.

Em 2022, Veiga aumentou seu nível de destaque e recolocou Scarpa aberto, em um esquema de jogo que tem dado liberdade para o meia procurar também o jogo pelo meio.

A mudança pontual no sistema ofensivo agora deixa o time palmeirense com alternativas. Na esquerda, Rony pode ser deslocado, como ocorreu contra o Atlético-MG, abrindo espaço para Rafael Navarro.

Caso Rony seja mantido como referência, a briga por uma vaga no time titular fica entre Gabriel Veron, Wesley e Breno Lopes.

Com futuro indefinido, Scarpa aguarda a diretoria do Palmeiras para tratar da sua situação contratual – o atual vínculo se encerra em dezembro. Ele soma 200 partidas pelo clube e tem se destacado.

“Agradeço a Deus todos os dias pela honra e privilégio enorme de defender esse clube gigante. Chegar a uma marca tão significativa como essa de 200 jogos, principalmente em um dos momentos mais vitoriosos da história do Palmeiras, com a conquista de tantos títulos importantes, é fantástico. Isso sem falar nas amizades e em tanta coisa que eu aprendi e pude passar também de ensinamento para os meus companheiros nesse período. Sou muito grato por tudo”, comemorou Scarpa, por meio de sua assessoria de imprensa.

“Nesses quatro anos e meio, vivi de tudo. Em termos individuais, acho que os dois últimos estão sendo muito especiais, não só pelas conquistas, como também por estar tendo maior sequência no time e por sentir que estou ajudando, seja com gols, assistências, iniciando uma jogada ofensiva ou até na marcação. Sempre me dediquei muito e seguirei trabalhando para levar o clube a novas conquistas”, concluiu.

Próximo compromisso

O Verdão volta a campo no próximo domingo (12), às 18h, contra o Coritiba, no Couto Pereira.