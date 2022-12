Scaloni faz quatro mudanças e começa a ensaiar Argentina para duelo contra a Holanda 

Treinador testa novidades na equipe para as quartas de final.

Fechada para a imprensa, a atividade tática promovida nesta terça-feira (6.dez) pela comissão técnica da Argentina apresentou mudanças na equipe que venceu a Austrália por 2 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Lionel Scaloni promoveu quatro mudanças na equipe.

Segundo informações da imprensa argentina, os laterais Montiel e Tagliafico, o meio-campista Paredes e o atacante Ángel Correa trabalharam entre os titulares no treino ocorrido na Universidade do Catar.

As alterações são o primeiro esboço de equipe para o compromisso de sexta-feira, às 16h, contra a Holanda, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Quem vencer avança para a fase semifinal e enfrenta o vencedor de Brasil x Croácia.

Nesta terça, Montiel e Tagliafico substituíram Molina e Acuña. Já Paredes trabalhou na vaga de Enzo Fernández, um dos destaques da Argentina no Catar. Correa, por outro lado, ocupou o lugar de Papu Gómez, que é dúvida para o jogo de sexta-feira.

A posição de Correa, entretanto, está reservada para Di María. Em recuperação de dores no quadril, o veterano de 34 anos calçou as chuteiras e trabalhou no aquecimento com o elenco. Caso apresente condições, o jogador da Juventus será titular.

O time ensaiado nesta terça teve Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, De Paul e Mac Allister; Ángel Correa, Messi e Julián Álvarez.

A Argentina terá mais dois treinamentos antes de Scaloni definir a equipe. Nesta quarta, toda a atividade será fechada para a imprensa.

Na quinta, somente os 15 primeiros minutos serão liberados para os jornalistas credenciados para o Mundial. Depois, Scaloni e comissão técnica vão definir os 11 que encaram os holandeses por um lugar entre os quatro melhores da Copa do Mundo de 2022.

*Com informações do ge