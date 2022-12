Scaloni evita projetar Brasil x Argentina e se irrita com informações vazadas 

Treinador não responde sobre quem prefere enfrentar em possível semifinal e diz que De Paul e Di María estão disponíveis contra Holanda: “Treino foi fechado. Não sei como sabem que aconteceu.”

O técnico Lionel Scaloni, da Argentina, evitou confirmar a escalação da equipe que enfrenta a Holanda nesta sexta-feira (9.dez), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Porém, em entrevista coletiva, adotou discurso otimista sobre as presenças de Rodrigo De Paul e Ángel Di María, tratados como dúvidas para o decisivo confronto. E mostrou irritação com as informações vazadas de uma possível lesão do volante do Atlético de Madrid.

“O treino de ontem (quarta) foi a portas fechadas. Não sei como sabem que aconteceu algo com Rodrigo. É muito estranho. Mas está em princípio bem”, disse Scaloni.

O treinador garantiu que De Paul e Di María, ausente nas oitavas de final contra a Austrália, estão em condições de jogo. Mas não adiantou a escalação da dupla no time titular contra a Holanda

“De Paul treinou ontem (quarta). Vamos ver no treino de hoje e vamos ver que decisão tomo. Fideo (Di María) também treinou. Não me atrevo a dizer se um está ou não, porque nunca se sabe. O que sai na imprensa é difícil de controlar. O que eu tento é controlar o que sai para o campo e que estejam bem. Que deem o melhor para a seleção”, questionou o treinador.

“A verdade é que sempre depois dos jogos há jogadores que treinam separado. Tomaremos a decisão com base no que queremos planejar o jogo. Isso é o importante”, acrescentou.

Sem pensar na semifinal

Questionado sobre com quem preferiria jogar em uma eventual semifinal, Scaloni voltou a mostrar um pouco de irritação. E evitou projetar confronto com o Brasil ou Croácia na próxima fase.

“Não tem resposta para essa pergunta. Temos que jogar nossa partida e depois ver o que acontece. Não tem como responder sobre essa partida”, disse.

O técnico argentino elogiou a Holanda e todos os oito classificados para as quartas de final. Mas reiterou que o time de Louis van Gaal é um dos mais equilibrados entre os que ainda perseguem o título da Copa do Mundo.

“Considero a Holanda muito equilibrada e ofensiva. Todos defendem e atacam. O futebol de agora é diferente. A verdade é que anos atrás havia só quatro, cinco jogadores para atacar e o resto para defender. Hoje é outra coisa. Será um jogo lindo de ver, são duas seleções que se propõem a atacar, e a Holanda se propõe a atacar e sabe se defender. Acho que o futebol é isso.”

Argentina e Holanda se enfrentam nesta sexta-feira, no Estádio Lusail, às 16h (de Brasília).

*Com informações do ge