“Saúde que dá Prêmios” faz novos ganhadores

Moradora da Rua Maria Camillo Bimbato, no bairro Portal dos Lagos, foi contemplada com uma televisão; seus vizinhos com um celular cada.

Há moradores sortudos na cidade! A campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga e Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente (Saev Ambiental), fez novos ganhadores. A entrega foi realizada no bairro Portal dos Lagos, com cobertura da TV Unifev.

Maria de Lima Jardim recebeu uma televisão smart, principal prêmio da promoção. “Faz mais de 10 anos que participo da campanha. Eu ouvi o anúncio pelo rádio e é muito importante. É um pequeno valor, que agrega demais o Hospital”, disse.

Claudineia Bocalon já necessitou do atendimento da Instituição, o que a motivou contribuir com a Santa Casa. “Faz 13 anos, eu precisei de atendimento e fui bem atendida. Nem esperava ganhar um celular, vou dar para meu filho Artur”, afirmou.

E nesta edição uma colaboradora do Hospital também foi contemplada. Vanessa Bortolozo, coordenadora do RH Médico, recebeu celular. “Participamos há mais de cinco anos da ação. Contribuir com a Instituição é salvar vidas. Além de me dedicar ao trabalho com todo amor, temos diversas possibilidades de colaborar com a causa, seja na conta de água, comprando no Bazar do Bem”, falou.

A campanha

Para participar e concorrer aos prêmios sorteados todos os meses, basta registrar pelo 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) o endereço da residência e indicar o valor que desejar. O ganhador principal ganha uma televisão e os vizinhos da direita e esquerda, que contribuem, são premiados com celulares. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405-9139.

Ações contínuas como essa fazem com que o Hospital melhore cada vez mais. O valor é pequeno e fácil de ser doado, já que é debitado junto com a conta de água. A Santa Casa conta com a participação de todos os nossos votuporanguenses e agradece os que já participam, pois salvam vidas.